Testlerin ücretli olması etkili oldu: Aşıya gidenlerin sayısı arttı

Federal ve eyalet hükümetlerinin aşıları paralı yapması etkisini göstermeye başladı. Almanya’nın Münih kentinde aşı olmaya gidenlerin sayısında günlük 2 binden fazla artış olduğu bildirildi. Bavyera Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre eyaletin diğer bölgelerinde de aşı merkezlerine başvuranların sayısında hissedilir derecede artış oldu. Özellikle gezici aşı istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştuğu duyuruldu. Bavyera genelinde karardan önceki sayılara göre günlük iki katı daha fazla insanın aşı olduğu kaydedildi.







İKİ DOZ VURULAN YÜZDE 56.6

Almanya genelinde ise Robert-Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre ilk aşısını olanların oranı yüzde 63’e çıktı. İkinci aşısını olanların toplam nüfus içindeki oranı ise 56.6’ya yükseldi. Son gün 106 bin 710 kişi ilk aşısını olurken, toplamda 52 milyon 370 bin 395 kişi ilk aşısını, 47 milyon 48 bin 937 kişi de çifte aşı oldu.





İNSİDANS 35’E YÜKSELDİ

Diğer yandan Almanya’da son 24 saat içerisinde toplam 4 bin 728 yeni korona vakası tespit edildi. Haftalık insidans değeri ise 35’e yükseldi.

Son gün 3 kişi koronavirüsten yaşamını yitirirken, pandemi başlangıcından bu yana toplam ölüm sayısı 91 bin 867 olarak belirlendi. Güncel olarak tamamına yakını delta varyantlı olan 49 bin 700 korona vakası kayıtlara geçti. Şimdiye kadar toplamda 3 milyon 821 bin 13 kişinin koronavirüse yakalandığı belirtildi.