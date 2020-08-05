Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir'in Avrupa macerası başlamadan bitti /05 Ağustos 2020 22:34

Başakşehir'in Avrupa macerası başlamadan bitti

Başakşehirspor, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag'a 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

SHABER3.COM

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Kopenhag'a 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Başakşehir, Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk oldu. 

KOPENHAG ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Parken'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Kopenhag, 3-0'lık skorla kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Kopenhag, 4. dakikada Jonas Wind'in kafa golüyle öne geçti. 

İlk yarı 1-0'lık Kopenhag üstünlüğüyle geçildi. Danimarka ekibi, 52. dakikada Jonas Wind'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. 62. dakikada Rasmus Falk, ceza sahası dışından attığı golle takımının 3. golünü attı.

Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazanmasına karşın Danimarka'da aldığı bu skorla Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etmiş oldu.

Kopenhag, çeyrek finalde Manchester United-LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İngiliz ekibi, ilk maçı 5-0'lık skorla kazanmıştı.
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