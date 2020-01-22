Başka bir ülkeye sığınanlar için BM'den sürpriz karar

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi iklim değişikliği nedeniyle yaşamları tehlikeye giren ve bu nedenle yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalan mültecilerin belirli koşullar altında sığınma hakkından mahrum bırakılamayacağını açıkladı.





Almanya'nın da temsil edildiği komitenin açıklamasında, yaşam koşullarının iklim değişikliği nedeniyle tehdit altında kalması sığınma hakkı tanınması için yeterli gerekçeyi oluşturuyor. Buna göre iklim değişimi nedeniyle sığınma talep eden bir kişinin bu talebi, geldiği ülkede hayatını sürdürmesinin risk teşkil etmesi nedeniyle kabul edilecek ve kişi sınır dışı edilemeyecek.





Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; BM İnsan Hakları Ofisi tarafından "tarihi" olarak nitelendirilen karar, gelecekteki iltica başvurularının kabul oranında, iklim şartlarının da gözetilmesi nedeniyle artışa neden olması bekleniyor.





Ancak Komite, Büyük Okyanus'ta bir ada devleti olan Kiribati'den bir sığınmacının Yeni Zelanda'dan sınır dışı edilmesine karşı yaptığı şikayeti reddetti. Komite kararına gerekçe olarak Kiribati'de nüfus için yeterli koruma mekanizmalarının bulunmasını gösterdi.