Basketbol efsanesi Dikembe Mutombo hayatını kaybetti

Basketbol dünyasının unutulmaz isimlerinden ve NBA'in Hall of Fame oyuncularından Dikembe Mutombo, 58 yaşında beyin kanserine yenik düştü. NBA tarafından yapılan açıklamaya göre, efsane pivot, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Mutombo'nun, ailesiyle birlikte son anlarını geçirdiği belirtildi.



Yaklaşık iki yıl önce beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü açıklanan Mutombo, basketbol sonrası kariyerinde sporun bir elçisi olarak büyük bir rol üstlenmişti. NBA Komiseri Adam Silver, yaptığı duygusal açıklamada, "Dikembe Mutombo, hayattan daha büyük bir figürdü. Sahada NBA tarihinin en iyi savunmacılarından biriydi; ancak saha dışında, kalbini ve ruhunu başkalarına yardım etmeye adamış bir insandı." ifadelerini kullandı.



Mutombo'nun, NBA'in ilk Küresel Elçisi olarak görev yaptığı dönemde, basketbolun özellikle Afrika'daki toplumlar üzerinde yarattığı etkiden büyük keyif aldığına vurgu yapan Silver, "Dikembe ile dünyayı gezme ayrıcalığına sahip oldum. Onun cömertliği ve merhameti insanlara ilham veriyordu. Bulaşıcı gülümsemesi, gür sesi ve meşhur parmak sallaması, onu her nesilden basketbolseverlerin gönlünde taht kurmuştu." dedi.



MUTOMBO'NUN NBA KARİYERİ



NBA kariyeri boyunca Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks ve Houston Rockets formalarını terleten Mutombo, 18 sezon boyunca sahada mücadele etti. Georgetown Üniversitesi'nden NBA'e adım atan oyuncu, dört kez yılın savunmacısı seçildi, üç kez All-NBA takımına girdi ve sekiz kez All-Star maçında oynama onurunu yaşadı. NBA tarihinde 12.359 ribaund ile 20. sırada yer alırken, 3.289 blok ile de Hakeem Olajuwon'un ardından tüm zamanların ikinci sıradaki blok lideri oldu.



2015 yılında Profesyonel Basketbol Şöhretler Müzesi'ne dahil edilen Mutombo, kariyer ortalamalarında maç başına 9.8 sayı ve 10.3 ribaund ile oynadı.



"O, BENİM İÇİN ROL MODELDİ"



Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu Joel Embiid, Mutombo'nun vefatı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün, özellikle biz Afrikalılar için çok üzücü bir gün. Basketbolda yaptıkları kadar saha dışında da daha büyük işlere imza attı. O, benim için bir rol modeldi," dedi.



Mutombo'nun, yaptığı blokların ardından sağ işaret parmağını sallaması onun simge hareketlerinden biri haline gelmişti. Bu ikonik hareket, yıllar içinde pek çok oyuncuya ilham kaynağı oldu. Mutombo bu hareketi hakkında, "İnsanlar şutlarımı bloklamaya çalışmaya devam ediyordu. Ben de her blokta onlara parmağımı salladım ve bu hareket yüzünden bir sürü teknik faul aldım." demişti.



Basketbol kariyerinin ardından yardımseverliğiyle de adından sıkça söz ettiren Mutombo, Basketbol Afrika Ligi'nin gelişiminde önemli rol oynadı. 1997 yılında kurduğu Dikembe Mutombo Vakfı ile Kongo'da sağlık ve eğitim alanlarında büyük iyileştirmeler yapılmasına öncülük etti. Başkent Kinşasa'da inşa ettirdiği 170 yataklı hastane ile yüz binlerce kişiye sağlık hizmeti sağladı.



Ayrıca, Uluslararası Özel Olimpiyatlar, CDC Vakfı ve UNICEF gibi birçok kuruluşun yönetim kurulunda görev aldı. Adam Silver, son olarak şu ifadeleri kullandı: "Dikembe'nin yardımsever ruhu, dokunduğu hayatlarda yaşamaya devam edecek. Onu çok özleyeceğiz. NBA ailesi adına, eşi Rose ve çocuklarına, dostlarına ve tüm basketbol camiasına en derin taziyelerimi iletiyorum."