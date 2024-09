Yeryüzü Mirasçıları, ABD turnesine hazırlanıyor: İlk durak New Jersey

Görselleştirilmiş mektuplar, içli şiirler ile desteklenecek olan gösteride günümüz hapishanelerinde yaşanan trajikomik olaylar da skeçler halinde seyircinin beğenisine sunulacak.

















Turne Takvimi ve Programlar





Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) bünyesinde üç yıldır gerçekleştirilen Ümit Nağmeleri, Yeryüzü Mirasçıları programı ile ABD’nin farklı eyaletlerinde sahne almaya hazırlanıyor.ABD’deki sanatseverlerin uzun süredir beklediği “Ümit Nağmeleri” bu sene de “Yeryüzü Mirasçıları” adı altında, ABD’nin New Jersey, Washington DC, Texas ve California bölgelerinde sahne alacak.Yeryüzü Mirasçıları İlk olarak 12 Ekim Cumartesi günü ABD’nin New Jersey’nin eyaletinde sahnelenecek.New Jersey’deki Türk Kültür Merkezi (TCC) ile ortaklaşa düzenlenen Yeryüzü Mirasçıları programında, Medrese-i Yusufiye’nin tarihi atmosferinde hayat bulacak bu gösteri, izleyiciyi derin bir kültürel ve manevi yolculuğa çıkaracak.Geçtiğimiz yıllardaki etkinliklerde hayli beğeni toplayan program, bu sene izleyicilere sadece bir performans sunmakla kalmayacak, aynı zamanda güncel olayları bir mefkure çizgisinde yorumlayan konseptle gerçekleştirecek. Ümit nağmeleri sahnesinde insana dair evrensel hikayeleri, mücadeleleri ve zaferleri anlatılacak ve bu hikayelerin mesajlarıyla izleyicilerin ruhuna dokunulması amaçlanıyor.Gösterinin temel unsuru elbette dünyanın değişik ülkelerinden gelen Türk okulları öğrencileri olacak. Bu genç sanatçılar duygu yüklü şarkılar, naatlar ve şiirlerle izleyicinin beğenisini kazanmaya çalışacak. Öte yandan gelişen güncel olayları da “es” geçmeyen Yeryüzü Mirasçıları bu sene “Medrese-i Yusufiye” konseptiyle günümüzdeki hapishane ve zindanlarda yaşananları çarpıcı bir dille sahneleyecek.Yeryüzü Mirasçıları’nda icra edilecek her eser ve performans, esasen bir dönemin ve hareketin manevi özünü oluşturuyor; günümüz insanının acılarına, sevinçlerine ve umuduna dair evrensel bir anlatı sunuyor. Bu sanat yolculuğu, izleyicileri gündelik hayatın ötesine taşıyor ve sanatın dönüştürücü gücüyle insan ruhunu aydınlatıyor. “Ümit Nağmeleri 2024” gösterisi, izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatıp, kalplerde derin izler bırakacak bir deneyim vaat ediyor.Yeryüzü Mirasçıları, NJ’nin ardından geniş bir coğrafyaya yayılarak 13 Ekim’de Washington DC, 15 Ekim’de Dallas, 18 Ekim’de San Francisco ve 20 Ekim’de Los Angeles'ta sahne alacak.