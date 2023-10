Batı basını, İsrail'in hastane saldırısını böyle gördü

Batı basınına da birinci manşetten giren olayda, hastanenin 'Hamas idaresinde' olduğu vurgusu yapılarak haber servis edildi... Wall Street Journal gazetesinde saldırının İsrail tarafından yapıldığından bahsedilmedi. İşte Batı basınında katliamın yansımaları...





İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombalı saldırıda içerisinde çok sayıda bebek, çocuk ve kadın olan 500 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in saldırısı dünyayı ayağa kaldırırken, birçok kesim saldırıyı soykırım olarak ifade etti.ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times gazetesi, saldırıyı "Biden, İsrail'i ziyarete hazırlanırken Gazze saldırısında 500 kişi öldü" başlığıyla duyurdu.The New York Times'ın başlığında "Filistinli yetkililer, İsrail hava saldırısının neden olduğunu belirttikleri Gazze kentindeki hastanede yaşanan patlamada en az 500 kişi öldü." ifadesine yer verildi.Washington Post gazetesi, "Filistinli yetkililere göre, Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünden endişe ediliyor." başlığı kullanırken, Reuters haber ajansı sitesinde haberi, "Yerel yetkililer, Gazze'de bombalanan hastanede yüzlerce kişinin öldüğünü söylüyor" başlığıyla duyurdu.Associated Press ajansı, saldırının haberine ilişkin başlığında, "Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, hastaneye yönelik İsrail hava saldırısının yüzlerce kişiyi öldürdüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.İngiliz The Guardian gazetesi, "Hamas'ın idaresindeki sağlık bakanlığına göre 200-300 kişi saldırıda öldü." manşetini attı.CNN, saldırı haberinin başlığında, "Yetkililer, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünü belirtiyor.", BBC de "Filistinli yetkililer: Gazze'deki hastaneye İsrail saldırısından yüzlerce kişi öldü" başlığını kullandı.Batı basınının haberlerinde saldırının, İsrail tarafından yapıldığından bahsedilmemesi, Wall Street Journal gazetesinin ise saldırıya sitesinde yer vermemesi dikkati çekti.