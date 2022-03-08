Samanyolu Haber /Dünya / Batılı ülkelerden Rusya'ya "birliklerini çek" çağrısı /08 Mart 2022 07:46

Batılı ülkelerden Rusya'ya "birliklerini çek" çağrısı

ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere, Rusya'ya Ukrayna'dan derhal birliklerini çekme çağrısını yineledi. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerin üçüncü turu da sonuçsuz kaldı.

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ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere, Rusya'ya Ukrayna'dan derhal birliklerini çekme çağrısını yineledi. ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün video konferans aracılığıyla yaptıkları görüşmede Ukrayna konusunu ele aldı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, liderlerin "sivil halkın korunmasının öncelikli olması, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik uluslararası hukuka aykırı saldırılarına hemen son vermesi ve birliklerini tamamen geri çekmesi gerektiği" konularında aynı görüşü paylaştığını söyledi.

Liderlerin Ukrayna'ya yönelik insani yardımların sürdürülmesi imkanlarını ele aldığını ifade eden Hebestreit, krizin aşılması için diplomatik çabaların desteklenmesi gerektiğini konusunda da görüş birliği olduğunu belirtti.

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