Almanya'yı bu kez de 'Rus kökenlilere düşmanlık' endişesi sardı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşta can kaybı artarken bölgedeki gerilim Almanya'da toplumsal hayata yansıyor. Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği, Almanya'da yaşayan Rusya kökenlilere ve Rus işletmelerine nefretin arttığını söyledi. Sadece üç gün zarfında kendilerine yüzlerce şikayet geldiğini açıklayan Büyükelçilik, en sık şikayetin Rus plakalı araçlara saldırı ile küfür, hakaret, fiziksel şiddet ve öğrenciler arasında mobbing olduğunu iddia etti.Büyükelçilik, Alman hükümetinden bu tür tehditlere, nefret söylemlerine ve saldırılara karşı "siyasi bir mesaj" vermesini talep etti. Rus haber ajansı Interfax, Büyükelçi Sergey Neçayev'in Almanya Dışişleri Bakanlığı'na bir faks göndererek Almanya'daki Ruslara yönelik bu ayrımcılığına son verilmesini istediğini duyurdu.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Bearbock da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rus ve Belaruslu kişilere yönelik düşmanca tavırları sert biçimde eleştirdi. Bakan, "Rusya ve Belarus kökenlilere düşmanlık gösterenler, bizim ortak yaşam prensibimize de saldırmış demektir" ifadelerini kullandı.Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Rusya kökenlilere yönelik tepkiyi eleştirerek "Ukrayna'ya düzenlenen korkunç saldırı Putin'in savaşıdır. Almanya'da yaşayan Rusya kökenlilerin savaşı değil" dedi. Bakan Faeser, "Rusya kökenlilerin uyruğu veya dili nedeniyle nefrete maruz kalmasına veya dışlanmasına karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz" diyerek savaş karşıtı gösterilerin barışçıl sürdüğüne dikkat çekti. Bakan Faeser, açıklamasını "Böyle barışçıl da kalmalı. Emniyet ve güvenlik birimlerimiz konuya hassas hale getirildi ve dikkatli davranıyorlar. Her bireyi korudukları kadar her kuruluşu da aynı şekilde koruyacaklar" şeklinde sürdürdü.Almanya'ya yönelik sert açıklamalarıyla daha önce de tepki çeken Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnik'in Twitter taylaşımı ise yine tartışmalara neden oldu.Melnik, Almanya'da Rusya kökenlilere karşı nefretin arttığına dair bir haberin linki üzerine, "Almanya'nın iki yüzlü politikası böyle işliyor. Rusların yok eden savaşının mağduru olan Ukrayna ve Ukraynalılara yardım edeceğine, Almanya'daki Ruslar hakkında endişe duyuluyor. Putin'in bombaladığı siviller de Rusça konuşan siviller" diye yazdı.Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Federal Meclis Milletvekili Serap Güler de Melnik'e "Sizinle sonuna kadar dayanışma gösteriyoruz Sayın Büyükelçi, ama bu da olmaz. Artan biçimde düşmanlık ve nefrete maruz kalan Rus vatandaşlar da elbette dayanışma görmeyi ve korunmayı hak ediyor" şeklinde tepki gösterdi.Öte yandan Almanya'da yaşayan Rus muhalifler ise yaşanan tartışmalardan rahatsız. Kendilerinin de Devlet Başkanı Vladimir Putin’i eleştirdiğine ve savaşı reddettiğine dikkat çeken Berlin'de sürgünde yaşayan Rus gazeteci Mikael Kaluzhskiy, Rusya'da Kırım'ın ilhakından sonra Rusya'da milliyetçiliğin ve muhalefete yönelik baskıların arttığını vurgulayarak ülkesini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.Son günlerde Ukrayna'dan gelen bir arkadaşları ile çocuğunu evinde ağırladığını anlatan Kaluzhskiy, sadece Ukraynalıların değil Putin'den kaçmak isteyen muhalif Rusların da kendilerine ülke dışına çıkma konusunda sorular yönelttiği bilgisini verdi.Bu arada uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan Batı'ya uçmak imkansız hale geldiğinden pek çok Rus'un İstanbul veya Dubai üzerinden Finlandiya veya Baltık ülkelerine yöneldiği haber veriliyor.Rus yemekleri sunan restoranlar ile Rusça ismi olan market sahiplerinden bazıları da son günlerde binalarına boya atıldığı, duvarlarına nefret yazıları yazıldığını veya tehdit telefonu aldıklarını açıklamıştı.Alman kamu televizyonu ARD'nin siyasi programı Report Mainz'ın eyalet içişleri bakanlıkları ile emniyet teşkilatlarından edindiği bilgilere göre ise Almanya'da Rusça konuşan kişilere yönelik son günlerde nadiren saldırı düzenlendi. Kimi yerlerde mala zarar veren olayların meydana geldiği, kimi yerlerde ise Rusya kökenliler kadar Ukraynalı vatandaşların da hakarete maruz kaldığı belirtildi. Saksonya eyaletinde bu şekilde hakaret ağırlıklı altı olayın kayda geçtiği bildirildi.Rheinland-Pfalz Eyaleti yetkilieri ise bölgelerinde gergin bir ortamın hakim olduğunu kaydetti. Bazı eyaletlerin içişleri bakanlıkları suç teşkil eden başka olayların yaşanmasından endişeli. Almanya'nın doğu eyaletlerinden Saksonya'da emniyet teşkilatı Rusya temsilcilikleri veya kuruluşları ile Ukrayna temsilcilikleri veya örgütlenmeleri için şu dönem riskin arttığını düşünüyor.