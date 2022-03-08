Rus işgalinin 13. günü: Rusya beklenen 'tehtidini' masaya sürdü

2:14 Ukrayna'ya Rus yapımı savaş uçağı sağlanması konusunda ABD'de neler konuşuluyor?



Zelenskiy, Avrupa’ya, ülkesine Rusya yapımı savaş uçağı sağlama çağrısında bulunmuştu. ABD’li yetkililer, Polonya’nın bu yönde bir adım konusunda henüz net bir karar vermediğini aktarıyor. Ancak Beyaz Saray yetkilileri, Ukrayna’ya savaş uçağı transferinin lojistik sorunlar yaratabileceğini öngörüyor.









0:17 Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın insani koridorlar adı altında "propoganda" yaptığını savundu



“Bunlar insan değiller. Yeşil koridor üzerinde anlaşılmıştı, işe yaradı mı? Çalışan Rus tankları ve Rusya mayınları oldu. Mariupol halkı için ilaç ve gıda için kullanılması üzerinde anlaşılan yolu bile mayınladılar. İnsanları tahliye edecek otobüsleri bile bombaladılar. Aynı anda birkaç düzine insani için, işgal altındaki topraklara çıkan bir koridor açtıklarını söylüyorlar. Kendi halklarına, bak insanları kurtarıyoruz diye propoganda yapacaklar. Açıkça alay ediyorlar.”





00:01 BBC muhabiri, Odesa'da patlama sesleri duyulduğunu bildiriyor







Ukruyna’nın liman kenti Odesa’da bulunan BBC muhabiri Paul Kenyon, şehirde patlama seslerinin duyulduğunu bildiriyor. Kenyon, kentin batısından üç ya da dört büyük patlama sesi geldiğini aktardı. Kentteki Ukrayna savunma birimleri, Rus gemilerinden atılan füzelerin hava savunma sistemleri ile havada patlatıldığını, seslerin bu patlamalardan geldiğini duyurdu.



Dünya Bankası, Rusya işgali altındaki Ukrayna’ya yardım için hibeler ve kredilerden oluşan toplam 723 milyon dolarlık bir paketi onayladı. Banka, 3 milyar dolarlık bir destek paketi üzerinde de çalışıldığını duyurdu. Dünya Bankası, Ukrayna’ya komşu ülkelere de, mülteci krizindeki rolleri nedeniyle ek yardım yapılacağını açıkladı.Destek paketinin, hastane çalışanı gibi kritik görevlerdeki Ukraynalıların maaşları ile emekli maaşları gibi ödemelerde kullanılabilecek. Paketin yaklaşık yarısı kredilerden oluşuyor. Japonya pakete 100 milyon dolarlık bir hibe ile katkı verdi.Rusya, petrol satışına ambargo getirilmesi halinde Almanya üzerinden Avrupa'ya ulaşan boru hattına verdiği gazı durdurma tehdidinde bulundu. Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, “Rusya petrolünün engellenmesinin, küresel piyasalara sonuçları felaket olur” dedi.Novak, petrolün varil fiyatının 300 dolara çıkabileceğini iddia etti. ABD, Avrupa Birliği ile Rusya petrolüne ambargonun görüşüldüğünü duyurdu. Ancak, Rusya petrolüne büyük ölçüde bağımlı olan Almanya ve Hollanda olası bir ithalat yasağına açıkça karşı çıkıyor.Avrupa Birliği, doğalgazın yaklaşık yüzde 40’ını, petrolün yüzde 30’unu Rusya’dan alıyor. Devlet televizyonunda konuşan Novak Avrupa’nın Rusya petrolünün alternatifini kısa sürede bulamayacağını savundu.Novak, “Bu yıllar sürer ve Avrupalı tüketiciler için yine de çok daha pahalı olur. En sonunda, bu adımdan en fazla onlar zarar görür” değerlendirmesini yaptı. Rus siyasetçi, ambargo durumunda, misilleme olarak Kuzey Akım 1 hattına verilen gazın kesilebileceği tehdidinde bulundu. Brent petrol, Pazartesi günü varil başına 139 dolar ile yaklaşık sok 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı; ertesi gün teslimat için toptan gaz fiyatları ise iki katından fazla arttı.McDonald’s ve Coca Cola üzerinde, Rusya pazarından çıkma konusunda baskı artıyor. İki firma da sosyal medyada sert şekilde eleştiriliyor ve işgal ile ilgili açıklama yapmamakla suçlanıyor. Bazı kullanıcılar bu iki markanın boykot edilmesi çağrılarını da dile getirmeye başladı.McDonald's ve Coca-Cola, BBC’nin haberle ilgili değerlendirme isteğine henüz yanıt vermiş değil. Rus pazarındaki KFC, Starbucks ve Burger King’in bu ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı almasıyla, bu iki piyasa devi üzerindeki baskı da artıyor. Hali hazırda ABD merkezli, Apple ve Netflix gibi bazı dev şirketler Rusya pazarından çekildiklerini ya da faaliyetlerini durduklarını açıkladı.ABD yönetimi, Ukrayna’nın savaş uçağı talebini karşılayabilmek için seçenekleri değerlendiriyor. Reuters’ın haberine göre, ABD’li parlamenterler konu ile ilgili Başkan Biden’a baskı yapıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumartesi günü bu çağrısını yinelemiş ve “Bize savaş uçağı vermezseniz siz de ölmemizi istiyorsunuz demektir” demişti.Beyaz Saray, Polonya ve Doğu Avrupa ülkeleri üzerinden bu talebe karşılık verebilmenin lojistik engelleri olduğunu kaydediyor. Senato Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Washington’un, Ukrayna’ya savaş uçağı bağış yapacak ülkelere de yardım etmesi gerektiğini söyledi.Menendez, bağışlanan jet karşılığında, Batı yapımı uçaklar, ayrıcalıklı alım imkanları ve düşük fiyat verilmesi gibi seçeneklerin masaya konulması gerektiğini savundu. Senatör, NATO’nun da bağışlanan jetler karşılığında, o ülkeye, yeni savaş uçağı konuşlaması gerektiğini söyledi.Kiev’deki ofisinden Pazartesi akşamı bir video mesaj paylaşan Zelenskiy, göstermelik olarak koridorlar açıldığını savundu ve Mariupol’da yolların mayınlandığını iddia etti:Ukraynalı yetkililer, günlerdir kilit konumdaki kente bir Rus saldırısı yapılacağını kaydediyor. Odesa’da saat 7 itibariyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.