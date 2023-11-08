Batının yaptırımı Çin'e yaradı: Rusya ticareti patladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Bu yılın Ocak-Ekim ayı verilerinde Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi 200 milyara ulaştı.





Rusya’nın lehine artan iki ülke arasındaki ticaret hacmi, bu yılın Ocak-Ekim döneminde yüzde 27,7 artarak tarihi maksimum seviyesini yakaladı.





Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Genel İdaresi tarafından yapılan son açıklamalara göre, Rusya ile Çin arasındaki ticaret cirosu Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda %27,7 artarak 196,48 milyar dolara ulaştı.





Yayınlanan verilere göre, Çin'den Rusya'ya son 10 ayda ihracat yüzde 52,2 artarak yaklaşık 90,08 milyar dolar, Rusya'dan mal ithalatı ise yüzde 12,4 artarak 106,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.





Rusya’nın ihracatı daha fazla





Öte yandan aylık bazda ekim ayında Rusya-Çin ticaret hacmi eylül ayına göre %9 azalarak 19,79 milyar dolara ulaştı. Ekimde Rusya'dan aylık ithalat yüzde 3,7 düşüşle 11,1 milyar dolar, Çin'in ihracatı ise yüzde 10,2 düşüşle 8,69 milyar dolar oldu.





Rusya Federasyonu'ndan Çin'e ithal edilen tüm malların maliyetinin büyük kısmını petrol oluşturuyor. Diğer önemli ithalatlar arasında bakır ve bakır cevheri, kereste, yakıt ve deniz ürünleri de yer alıyor.





Buna karşılık Çin tarafı Rusya'ya çoğunluğu akıllı telefonlar, endüstriyel ve özel ekipmanların yanı sıra oyuncaklar, ayakkabılar, araçlar, klimalar ve bilgisayarlardan oluşan geniş bir ürün yelpazesi ihraç ediyor. Ayrıca Çin, Rusya'ya önemli bir stratejik hammadde olan germanyum da sağlıyor. Ülkeler arasındaki ödemelerin yüzde 90'ından fazlası ulusal para birimleriyle yapılıyor.