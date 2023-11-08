Samanyolu Haber /Gündem / Oturum izni olmayanlara ücretsiz tedavi yasaklanıyor /08 Kasım 2023 12:51

Oturum izni olmayanlara ücretsiz tedavi yasaklanıyor

Fransa'da, oturum izni olmayanlara ücretsiz tedaviyi yasaklayan madde senatodan geçti.

SHABER3.COM

Fransız Senatosu, ülkede oturumu olmayanlar için devlet tarafından ücretsiz tedavi desteğini yasaklayan tasarı maddesini kabul etti.

Fransız Senatosu, göçmen ve sığınmacı konularını kapsayan yasa tasarısını görüşüyor.

Tasarının, devletin, oturumu olmayanlara ücretsiz tedavi imkanını yasaklayan maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.


Buna göre, ülkede oturum izni bulunmayanlar, acil durumlar hariç devletin sağladığı ücretsiz tedavi haklarından yararlanamayacak.

Tasarının bütün maddeleri senatodan geçtikten sonra yeniden müzakere için Ulusal Meclis'e gönderilecek. 

GÖÇ YASA TASARISI SENATODA
Hükümetin defalarca ileri bir tarihe ertelediği göç yasası tasarısı, hafta başında senatoda müzakere edilmeye başlanmıştı.

Senatörler, dün tasarının, parlamentoya, gelecek 3 yıl için göç kotaları belirleme yetkisi verilmesini ve aile birleşimi şartlarını katılaştırmayı öngören maddelerini kabul etmişti.

Aralıkta, parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te ele alınması öngörülen tasarının, son halini alarak yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.
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