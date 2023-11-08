Bu içeceklere dikkat: Çocuklar için alkole geçit oluyor

Yeni bir araştırmaya göre kafeinli gazlı içecekler içen çocukların 11 yaşından önce içkiyi deneme olasılığı iki kat daha fazla.

ABD’deki 2.000 çocuktan elde edilen veriler incelendi; enerji içeceği tüketen çocukların daha dürtüsel ve hafızalarının daha kötü olduğu ortaya çıktı.

Araştırmanın baş yazarı Mina Kwon şunları söyledi: “Çocuklarda günlük kafeinli gazlı içecek tüketimi, yakın gelecekte madde kullanımının öncüsü.”





Önceki araştırmalar, gençlerin ve genç yetişkinlerin, her gün kafein almaları durumunda erkenden alkol içmeye başlama olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermişti. Araştırmada da kafeinli gazlı içecek tüketen 9 ila 10 yaş arası çocukların bir yıl içinde içki içmeyi deneme olasılıkları incelendi.





Sonuçlarda, kafeinli gazlı içeceklerdeki maddelerin genç beyinleri etkileyerek ileriki yaşamlarında alkolle sorun yaşama olasılıklarını artırabileceği belirtildi.





Profesör Woo-Young Ahn şunları söyledi: “Sık sık kafeinli gazlı içecek tüketenlerde, gelecekte madde kullanımına başlama riskinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Çocuklarda güvenli kafein dozu konusunda bir fikir birliği yok ve bazı çocuklar, sık kafein tüketimiyle ilişkili olumsuz etkilere karşı diğerlerine göre daha savunmasız olabilir.”