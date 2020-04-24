Batırdım, özür dilerim!

SAMANYOLUHABER- Norveç’in 1 trilyon dolarlık ulusal varlık fonunun (Norges Bank) genel müdürlük (CEO) görevinden istifa eden Yngve Slyngstad, yaptıklarından dolayı çalışanlarından özür diledi.





Bloomberg News’te yer alan habere göre kaleme aldığı mektupta çalışanlarını hayal kırıklığına uğrattığını kabul eden Slyngstad, Norges Bank’ın itibarını ve organizasyon kültürünü zedelediği için üzgün olduğunu söyledi.





GENEL MÜDÜR OLDUĞU DÖNEMDE HIZLI HAYATI ELEŞTİRİLİYORDU





Philadelphia'dan (Amerika Birleşik Devletleri) Oslo'ya (Norveç) Nicolai Tangen tarafından kiralanan bir uçakla seyahat ettiğinin öğrenilmesi üzerine Slyngstad hakkında soruşturma başlatıldı. Skandal hafta sonu Norveç medyasında genişçe yer aldı.





Slyngstad’ın 2019 yılı ekim ayında görevinden çekilme kararı alması sonrasında, uçuşun parasını ödeyen AKO Capital’in kurucusu Nicolai Tangen bu göreve gelmişti.





Tangen’in hızlı hayat tarzı Norveç medyasında eleştirilerin hedefi olmuş, tüm ulusun birikimlerini korumaya uygun biri olmadığı söylenmişti.





Uçak skandalına karışan Tangen’in genel müdür koltuğuna oturması tartışmayı alevlendirdi.





Yngve Slyngstad bir uçak seyahati yüzünden Norveç Varlık Fonu genel müdürlüğünden istifa etti.



Varlık fonu yönetimi her ne kadar Slyngstad’ın halefinin seçilmesi aşamasında yer almadığını söylese ve uçuşun pozisyonun açılıp açılmayacağı belli olmadan çok uzun zaman önce olduğunu belirtse de bu endişelerin yatışmasına çözüm olmadı.







DÜNYANIN EN BÜYÜK VARLIK FONU: 1 TRİLYON DOLAR





1 trilyon dolar aktif büyüklüğe sahip Norveç Varlık Fonu "dünyanın en büyük fonu" diye nitelendiriliyor. 1990 yılında gelecek nesillere güvence olarak kuruldu ve gelirini petrol ihracatından sağlıyor.





Fonun gelirlerinin yüzde 65'i dünyanın önde gelen şirketlerinin hisse senetlerinde değerlendiriliyor. Yüz 30 da devlet tahvillerine yatırılıyor. Nestle (Norveç), Apple ve Royal Dutch (Shell) gibi dünya devlerinde milyar dolarlık hisse senetleri satın aldı.





Türkiye'de ise hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören 48 şirketin hisselerini satın almıştı. Norveç hükûmeti fonun "gelirlerinin" sadece yüzde 4'ünü kullanabiliyor. Ana fona dokunamıyor. Fon gelirinin yüzde 96'sı 35 ülkedeki 500 den fazla kişinin yardımıyla yine yatırıma aktarılıyor.





HEM İÇİ HEM DE ULUSLARARASI DENETİME TABİ





Fonun sahipliği ile yönetimi birbirinden ayrı ve her iki taraf da fonun faaliyetlerinin tüm alanlarında stratejilerini, kararlarını, uygulamalarını, mali sonuçlarını aylık, üç aylık ve yıllık raporlar halinde kamuoyuna açıklıyor.





Fon hem iç hem de uluslararası standartta bağımsız dış denetime tabi. Denetim raporları herkesin erişimine açık. Fon her alanda tam anlamıyla Meclis denetimine tabi.





Sadece geçmişte yapılan faaliyetler ve sonuçları değil, fonun geleceğine dair stratejik kararları da parlamentoya sunuluyor. Fon idaresi her karar için Norveç Meclisi'nden onay almak mecburiyetinde.







Ulusal varlık fonunun bütçeye ne zaman, ne kadar para aktaracağı, bu paranın nasıl kullanılacağı, fonun portföy yapısı, nelere yatırım yaptığı, ne getiri elde ettiği, yatırım ve risk politikasının ne olacağı, yatırım yaparken uyacağı etik ilkelerin neler olduğu hem kamuoyu tarafından hem de parlamento tarafından biliniyor ve denetleniyor.