Samanyolu Haber /Gündem / Batırel'den dikkat çeken iddia: Bahçeli'nin zam talebi kime takıldı? /14 Temmuz 2023 18:36

Batırel'den dikkat çeken iddia: Bahçeli'nin zam talebi kime takıldı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yaptığı çağrı sonrası gözler iktidara çevrilirken, Bahçelin'nin emekli zammı talebinin neden ve kim tarafından onaylanmadığı ortaya çıktı.

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En düşük emekli maaşının enflasyonun altında da kalması milyonlarca kişiyi mağdur ederken, dün Meclis'ten geçen yasa ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilirken, emekli maaş zammı için yüzde 25 zam yapıldı.

Gerçek Gündem'in haberine göre ekonomist Necmettin Batırel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en düşük emekli maaşı için yaptığı zam çağrısının kabul görmediğini açıkladı.

Ekonomist Necmettin Batırel ise bu çağrının bir sebepten kaynaklı karşılık bulmadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Necmettin Batırel, "Milyonlarca emeklinin beklediği haber gelmedi. Bahçeli'nin talebine Mehmet Şimşek onay vermedi. Maaşlara seyyanen zam yapılmadı. Gerekçe: artış, enflasyona yol açar" dedi.
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