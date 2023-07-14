Batırel'den dikkat çeken iddia: Bahçeli'nin zam talebi kime takıldı?

En düşük emekli maaşının enflasyonun altında da kalması milyonlarca kişiyi mağdur ederken, dün Meclis'ten geçen yasa ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilirken, emekli maaş zammı için yüzde 25 zam yapıldı.







Gerçek Gündem'in haberine göre ekonomist Necmettin Batırel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en düşük emekli maaşı için yaptığı zam çağrısının kabul görmediğini açıkladı.





Ekonomist Necmettin Batırel ise bu çağrının bir sebepten kaynaklı karşılık bulmadığını ifade etti.





Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Necmettin Batırel, "Milyonlarca emeklinin beklediği haber gelmedi. Bahçeli'nin talebine Mehmet Şimşek onay vermedi. Maaşlara seyyanen zam yapılmadı. Gerekçe: artış, enflasyona yol açar" dedi.