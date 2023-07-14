Samanyolu Haber /Gündem / Ortaklardan 'adi suç'lara af: Katil 3 buçuk yıl, hırsız 3 ay yatacak /14 Temmuz 2023 17:54

Ortaklardan 'adi suç'lara af: Katil 3 buçuk yıl, hırsız 3 ay yatacak

AKP ve MHP'nin yeni infaz düzenlemesi sadece adli mahkuma yarıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte cinayet işleyip 20 yıl hapis cezası alan kişi sadece 3 buçuk yıl kapalı cezaevinde kalacak. Uyuşturucu, cinsel suçlarda ise bu süre daha da kısa...

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AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, vergi ve zamların düzenlendiği torba yasanın Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında Covid iznindeki mahkumların tekrar cezaevine dönmemesi için bir düzenlemeyi torbanın içine dahil etti. İnfaz Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle gazeteci ve siyasetçilerin de yargılandığı “örgüt suçları” hariç tüm suçların erken salıverilmesinin önü açıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, her ne kadar düzenlemenin “af olmadığını” belirtse de Meclis’te kabul edilen düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla on binlerce adli hükümlünün tahliye olması bekleniyor.

ADAM ÖLDÜRÜP 20 YIL CEZA ALAN SADECE 3 BUÇUK YIL HAPİSTE KALACAK
Hukuk dünyasından verdiği haberlerle tanınan Adalet TV sitesi, yeni infaz düzenlemesiyle, hangi suçun ne kadar cezaevinde kalacağını hesapladı.

İşte yeni düzenlemeyle suçluların hapiste geçirmesi gereken süre:

- Yeni infaz düzenlemesi ile kapalı ceza infaz kurumunda yatılacak sürelerin şablon cezalar üzerinden hesabı (hesaplamalarımız mükerrir olmayan dosyalar için geçerlidir)

- Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan bir kişi 16 yıl kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır.

- Kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası alan bir kişi 3 yıl 5 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır.

CİNAYET İŞLEYİP 15 YIL HAPİS CEZASI ALAN SADECE 3 AY HAPİSTE KALACAK
- Kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası alan bir kişi 3 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır.

- Dolandırıcılık suçundan 20 yıl hapis cezası alan bir kişi 3 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır.

- Dolandırıcılık suçundan 9 yıl hapis cezası alan bir kişi 1 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır.

 HIRSIZLIKTAN 16 YIL ALAN KİŞİ SADECE 3 AY KAPALI CEZAEVİNDE KALACAK
- Hırsızlık suçundan 16 yıl hapis cezası alan bir kişi 3 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır.

- Hırsızlık suçundan 9 yıl hapis cezası alan bir kişi 1 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır.

UYUŞTURUCU TİCARETİ 5 AY…
- Uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan bir kişi 5 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır.

- Uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alan bir kişi 1 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır.

CİNSEL SUÇLARDAN CEZA ALAN 1 AY YATACAK
- Cinsel suçlardan 10 yıl hapis cezası alan bir kişi 9 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır.

- Cinsel suçlardan 9 yıl hapis cezası alan bir kişi 1 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır.

- Yağma suçundan 16 yıl hapis cezası alan bir kişi 3 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır.

- Yağma suçundan 9 yıl hapis cezası alan bir kişi 1 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır.

- Kasten yaralama suçundan Kasten yaralama suçundan (eşe karşı) 10 yıl hapis cezası alan bir kişi 9 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır.

- Kasten yaralama suçundan (eşe karşı) 9 yıl hapis cezası alan bir kişi 1 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır.

- Kasten yaralama (normal) 9 yıl hapis cezası alan bir kişi 1 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır.
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