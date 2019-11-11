Samanyolu Haber /Gündem / Batman'da askeri araç devrildi: 3'ü ağır 7 yaralı /11 Kasım 2019 11:12

Batman'da askeri araç devrildi: 3'ü ağır 7 yaralı

Batman’da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaraladı.

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Batman'da Hasankeyf yol üstü karakolu mevkisinde görevde bulunan askeri timi almaya giden Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaralandı. Olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan 3 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.
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