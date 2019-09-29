Samanyolu Haber /Kültür / Polis mikrofonu Dodan'ın elinden aldı! /29 Eylül 2019 01:11

Polis mikrofonu Dodan'ın elinden aldı!

O Ses Türkiye yarışması 1'incisi Dodan’ın elinden mikrofonu alan polis amiri, “O Ses Türkiye yarışmasında yasak olduğu gibi Batman’da da yasak Kürtçe söylemek.” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yasağa tepki gösterdi.

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

O Ses Türkiye yarışmasında 1'inci olan Dodan, Batman’da bir cafede “Ey Dilbere” şarkısını söylerken polis tarafından engellendi.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Dodan’ın elinden mikrofonu alan polis, “O Ses Türkiye yarışmasında yasak olduğu gibi Batman’da da yasak Kürtçe söylemek.” dedi.

"SİZİN BENİM ELİMDEN MİKROFONU ALMAYA HAKKINIZ YOK"

Mikrofonu elinden alan polise tepki gösteren Dodan, "Sizin bana bir özür borcunuz var. Siz bir vatandaşsınız ben de bir vatandaşım. Sizin yasal haklarınız olduğu kadar benim de var. Doğru mu? Siz burada görev alabiliyor olabilirsiniz. Ben de İstanbul’dan buraya konser için geldim." dedi. 

Şarkıcı Dodan, Batman'da bir cafede "Ey Dilbere" türküsünü söylerken polis amiri tarafından engellendi.

"Sizin benim elimden mikrofonu çekmeye hakkınız yok." diyen Dodan, "Ben 42 yaşında bir adamım. Senden daha büyük bir adam olarak söylüyorum. Sen benden çok gençsin.” ifadelerini kullandı.

SEZGİN TANRIKULU "EY DİLBERE" TÜRKÜSÜNÜ MECLİS'TE KÜRSÜDEN DİNLETECEK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, polisin Kürtçe türkü söylenmesine engel olmasına tepki gösterdi. 

Tanrıkulu şahsi Twitter hesabında, “Ey Dilbere'yi türküsünü Batman'da söylerken, O Ses Türkiye birincisi Dodan'ın elinden mikrofon bir polis amiri tarafından alındıysa bana düşen görevde bu hak ihlalini protesto etmek için Meclis'te bu türküyü bütün Türkiye’ye dinletmek olacak.” dedi.

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