Samanyolu Haber /Politika / 'Bay Kemal, dava ertelenir ya da beraat çıkar diyen kişileri gözden geçirmeli' /17 Aralık 2022 15:20

'Bay Kemal, dava ertelenir ya da beraat çıkar diyen kişileri gözden geçirmeli'

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugün kaleme aldığı yazısında çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Erkin, " Bay Kemal, İmamoğlu davasıyla ilgili “beraat ya da ertelenir” bilgisini kendisine sunan isimleri mutlaka gözden geçirmeli!" değerlendirmesini yaptı.

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Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü köşesinde 24 Ağustos 2022'de kaleme aldığı yazısını hatırlatarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarıda bulundu. Geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı ve sonrasında Saraçhane'de yaşananları da hatırlatan Erkin, " Bay Kemal, İmamoğlu davasıyla ilgili “beraat ya da ertelenir” bilgisini kendisine sunan isimleri mutlaka gözden geçirmeli!" değerlendirmesini yaptı.

LİDERLER HAMLELERİNE DEVAM EDİYOR

Liderlerin satranç hamlelerine devam ettiğini söyleyen Erkin, Kılıçdaroğlu'nun 15 Aralık'ta

“… İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız benzer bir tablo ile karşılaşmıştı. Ona da 100 kusür yıl ceza isteniyordu. İstanbul İl Başkanımıza siyasi yasak getirildi. Sanıyorlar ki CHP, CHP lideri geri adım atar. Asla ve asla zalimin karşısında bir milim geri adım atmayacağız.

… Ekrem Bey, büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbullulara hizmet etmeye devam ediyor. Bir temel atma var. Ne yaparlarsa yapsınlar hiç kimse Ekrem beyi hizmetten geri bırakamayacak. Arkasında güçlü bir irade, CHP var." ifadelerini kullandığını hatırlattı. Erkin, Saraçhane mitinginde Akşener'in

“… Artık 16 milyon İstanbullunun ortaya koyduğu irade gösteriyor ki 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu burada Saraçhane'den görüyoruz.” sözlerini kullanarak el yükselttiğini ve 85 milyon vurgusu yaptığını söyledi.

BAY KEMAL DİKKAT ETMELİ

Erkin'in Kılıçdaroğlu'na uyarıda bulunduğu yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Finans devleri” vurgusu yapmıştı

Bir CHP'li kurmay hatırlattı: “9 Eylül'de bir yazı kaleme almıştın ona baksana.”

Arşive döndüm ve yazıya baktım.

Başlık: “Masanın altında kaynayan kazan.”

O gün demişim ki:

Tarih 24 Ağustos 2022…

Kılıçdaroğlu bir video yayımladı: “İster beşli çete olsun, ister finans devleri, ister varlıklı mafyacıklar, ister zengin dernekleri olsun. Bay Kemal için hepiniz aynısınız. Halkın ekmeğine dokunduysanız, sizlerle oturmam. Sizlerle asla ve asla pazarlık yapmam. Sizin desteğinizi alacağıma siyaseti bugün bırakır giderim. Halktan çalınanı telafi etmem için önce sizin soyduklarınızı tahsil etmem lazım. Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım. Buradan hepsine sesleniyorum. Hem nalına, hem mıhına, ‘hadi oradan' diyorum!”

Kılıçdaroğlu, adaylığına karşı çıkanlar arasında “beşli çete ya da bazı finans devleri” olduğunu düşünüyor ve o yazıma vurgu yapan kurmay da videodaki sözleri hatırlatmış oldu! O zaman… “El ense” devam edecek.

SONUÇ: Bay Kemal, İmamoğlu davasıyla ilgili “beraat ya da ertelenir” bilgisini kendisine sunan isimleri mutlaka gözden geçirmeli!
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