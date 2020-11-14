Baydemir: 7 Haziran 2015 seçimi sonrası Erdoğan'a üç teklifle gittik

Bir dönem HDP sözcülüğünü de yapan eski Diyarbakır Milletvekili Osman Baydemir, 7 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koalisyon teklifinde bulunduklarını açıkladı.







Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle İngiltere’de yaşayan Baydemir, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin pandemi nedeniyle online düzenlediği Alevi Festivali’nde yayınlanan söyleşide Erdoğan'a ilettikleri teklifin detaylarını anlattı.





Diken internet sitesinden Kemal Göktaş'ın, Osman Baydemir ile yaptığı söyleşinin bir bölümü şöyle:





Söylediklerinin hukuken ve siyaseten HDP’yi bağlamayacağını ifade eden Baydemir, Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi gelişmesinin çözüm sürecini müzakere dönemi olduğunu söyledi. Bu dönemde ilk defa Kürt sorununun insani zeminde, diyalog yoluyla çözülmesi umudunun doğduğunu anlatan Baydemir şöyle devam etti: “HDP bu süreçte doğdu zaten. HDP’ye barajı aştıran da çatışmasızlık zemini idi. O ortam bir şeyi daha sağladı: Türkiye’nin Batı yakasında yaşayan ortalama bir vatandaşta ‘70 yıldır bize yalan söylemişler. Biz Kürtlerle birlikte yaşayabiliriz’ inancı doğmaya başladı.





Baydemir, AKP’nin çözüm sürecini neden bitirdiği sorusuna ilişkin olarak şunları söyledi:





“Elbette tek başına şudur diyemeyiz. Umarım bir gün imkanımız olur, kimi tanıklıklarımız var, anlatırız. Gerçekleri toplumla paylaşmak, ama onun ötesinde gerçekliklerin deneyimlerinden istifade etmek gerekir.





Ama şimdilik şunu söyleyebilirim: Sayın (Selahattin) Demirtaş’ın ‘Hükümetle hiçbir şekilde koalisyon kurmayacağız’ beyanından dolayı Erdoğan’ın makas değiştirdiği iddiası var. Ben bunun külliyen yalan olduğunun tanığıyım.





7 Haziran seçiminden sonra, o zamanki eş başkanlarımız Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı milletvekilleri ve grup başkan vekillerinin de olduğu bir heyetle birlikte bu süreci istişare ettik. Ülkenin maruz kalabileceği tehlikeleri okumaya çalıştık. En sonunda Erdoğan’a bir temsilci gönderme kararı aldık. Sayın Celal Doğan, bunun üzerine Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Haziran sonu temmuz başı idi sanırım.





Bizim teklifimiz şuydu: Milletin çıkan bu iradesine saygı gösterilmezse ülkenin karanlık zemine gideceğinden duyulan endişe ifade edildi. Çözüm süreci devam etsin ne olursa olsun, bu kayıtla her türlü desteği vermeye hazırız. Dilerseniz CHP ile koalisyon kurun, kürsü, sandalye bürokraside talebimiz olmaksızın destek veririz. Yeter ki çatışmasızlık zemininden vazgeçmeyin. İkinci olarak CHP ile anlaşamazsanız azınlık hükümeti kurun, yine çatışmasızlık zemininde kalmak şartıyla azınlık hükümetine de hiçbir şey talep etmeksizin destek vermeye hazırız. Üçüncü olarak, siz hazırsanız ve bu iki yöntemi de yapamıyorsanız, bizimle koalisyon kurmak istiyorsanız, herhangi bir bakanlık pazarlığı yapmadan, çatışmasızlık süreci korunsun, yeni Anayasa yapılsın, biz sizinle koalisyon kurmaya hazırız. Bu üç talep iletildi. Aldığımız yanıt bugünkü Türkiye idi. Bize ‘Siz göreceksiniz’ dedi ve ülke bu sonucu gördü.”