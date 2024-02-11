Samanyolu Haber /Spor / Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i mağlup etti: 3-0 /11 Şubat 2024 00:21

Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i mağlup etti: 3-0

Bundesliga'da Xabi Alonso yönetiminde rüya gibi bir sezon geçiren Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i 3-0 yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını açmayı başardı. Sacha Boey yeni takımıyla ilk kez 11'de başladı.

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Bundesliga 21. hafta maçında Bayern Münih'i ağırlayan Bayer Leverkusen, taraftarı önünde 3-0 galip gelerek ligin zirvesindeki yerini sağlama aldı.

Maçın 11. dakikasında sağ kanat beki Josif Stanisic'in golüyle öne geçen ev sahibi, 50'de bu kez sol kanat beki Alejandro Grimaldo ile skoru 2-0'a getirdi. Bayern Münih sadece 1 isabetli şut çekebildiği maçta, 1 net fırsattan da yararlanamadı.

Topu rakibine bırakmasına rağmen daha fazla net pozisyonlar elde eden Leverkusen, 90+5'te Jeremie Frimpong ile maça nokta koydu ve 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla puanını 55 yapan Bayer Leverkusen, 50 puanla ikinci sırada kalan Bayern Münih ile arasındaki farkı 5'e yükseltti.

TUCHEL, SACHA BOEY'İ SOLA ÇEKTİ

Öte yandan, ara transferde Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey, yeni takımıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Bayern teknik direktörü Thomas Tuchel, Boey'yi, alışık olduğu sağ bek pozisyonu yerine sol kanat beki olarak oynattı.

Maçın 81. dakikasında yerini raphael Guerreiro'ya bırakan Boey, etkisiz bir görüntü sergiledi.

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