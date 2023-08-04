Bebek emzirme hakkında doğru bilinen 7 yanlış

Yanlış 1: Emzirmenin canı acıtması ve o bölgenin yara olması olağan

Profesör Waitt: Bunu yanıtlamak biraz zor çünkü en başta görülen rahatsızlık hissi tamamen normal ve buna alışmak için başta acıyabilir. Bununla birlikte, emzirme canı acıtmamalı veya şiddetli ağrıya neden olmamalı. Bu, uçların enfekte olma olasılığının daha yüksek olduğunu veya bebeğin düzgün bir şekilde ememediğini gösterir.

Yanlış 2: Hemen yapmazsanız emziremezsiniz

Profesör Sutcliffe: Anneleri emzirmeye teşvik eden her şey, birçok düzeyde insan sağlığı için iyi. İnsan davranışı üzerinde katı zaman kısıtlamaları dayatan herhangi yapay bir müdahale, bilime dayanmaz.

Yanlış 3: Emziriyorsanız ilaç alamazsınız

Profesör Waitt: Bu genellikle dünyanın herhangi bir yerindeki bir annenin ilk sorusudur. Bebeğim için güvenli bir ilaç var mı? Gerçek şu ki, birçok ilaç bebeğe çok düşük seviyelerde ulaşıyor. Bir doktor ilaca ihtiyacınız olduğunu söylediyse, ona sorularınızı sorun, ancak büyük ihtimalle ilacı kullanmak güvenlidir.

Yanlış 4: Emzirmeden önce baharatlı yiyeceklerden kaçınmalısınız





Profesör Waitt: Emzirirken yenmemesi gereken hiçbir şey yoktur. Bununla birlikte, anne sütünüzün tam bileşimi yediklerinizden etkilenir. Bazı durumlarda yiyecekler belli kalıplar oluşturabilir. Örneğin, çocuklarımdan birinde portakal suyu gibi bir narenciye suyu içersem, bebeğin çok hırçın olduğunu fark ettim.

Yanlış 5: Emzirmek istiyorsanız asla mama kullanmamalısınız

Profesör Waitt: İlla böyle olması gerekmiyor. Bir kadının vücudu, inanılmaz bir şekilde bebeğine yetecek kadar süt üretebilir. Bebek emerken, doğru miktarda süt üretmesi için hormonları tetikler. Bu nedenle, küçücük bir bebeği, iri bir bebeği ya da ikiz bebekleri emzirmeniz fark etmez, vücudunuz yeterli miktarda süt üretecektir.

Yanlış 6: Hastaysanız emzirmemelisiniz





Profesör Sutcliffe: Hayır, bu bir efsane. Kişinin emzirmeyeceği tek durum HIV+ veya hepatit olmasıdır. Bu virüsler, geçmişte trajik bir şekilde deneyimlediğimiz gibi, laktasyon yoluyla bulaşabilir.

Yanlış 7: Bir bebeği bir yıldan uzun süredir emziriyorsanız sütten kesmek zordur

Profesör Waitt: Dünya Sağlık Örgütü, altı ay sadece anne sütü ile beslemenizi ve ardından tamamlayıcı beslenmeye geçmenizi ancak istediğiniz kadar emzirmeye devam etmenizi öneriyor. Bebeği sütten kesmek için tavsiye edilen bir zaman yok.