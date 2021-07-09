Bebek kokulu Asaf büyüdü ancak Gültekin Avcı hâlâ tutsak

Eski savcı, gazeteci ve yazar Gültekin Avcı, 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası yazdığı gazete yazıları gerekçe gösterilerek hedefe konuldu. 2015 tarihinde tutuklandığında 4 yaşındaki oğlu Asaf Sencer’in kucağında, “Özgür Medya Susturulamaz” yazısı vardı. Ancak AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan KHK ile 16 televizyon, 3 haber ajansı, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı kapatıldı. Gazeteciler de hapislere atıldı.





YAZDIĞI YAZILAR VE ATTIĞI TWEETLER

15 Temmuz 2016 sonrası Türkiye’de kurulan Erdoğan rejimi tarafından yargılanan Gültekin Avcı’ya yazdığı yazılar ve attığı tweetler sebebiyle 2 müebbet ve +75 yıl hapis cezası talep edildi. 16 Aralık 2020 tarihinde “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” ve “Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği” suçlamaları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.





YAZILARIYLA DEMOKRATİKLEŞMEYE DESTEK VERDİ

17 Ağustos 1969’da Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde doğan Avcı, 1993 yılında Konya’da başladığı hakim ve Cumhuriyet Savcılığı görevini Gümüşhane, Siirt, Muğla, İzmir ve Kars illerinde sürdürdü. 2005 Yılında Cumhuriyet Savcılığından istifa ederek avukatlık ve köşe yazarlığı yapmaya başladı. Avcı, yazdığı yazılarla 2003-2013 arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği ve demokratikleşme adımlarına destek verdi. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra AKP’nin otoriterleşme adımlarını eleştirdi.





ASAF’A HASRET GEÇEN HAPİS YILLLARI

Evli ve iki çocuk babası olan Gültekin Avcı’nın, Hukuk, İstihbarat, Askeri Bürokrasi, Strateji, Tarih ve Terörizm konusunda çok sayıda araştırmaları ve kitapları bulunuyor. Avcının ömrü ailesine hasret şekilde hapislerde geçiyor:





2013 yılında yazdığı gazete yazıları gerekçe gösterilerek 18 Eylül 2015 tarihinde evine yapılan polis baskını ile gözaltına alınan “Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği” suçlaması ile tutuklandı.

9 ay sonra yazılan iddianamede köşe yazılarından başka hiçbir delil bulunmamasına rağmen 2 müebbet ve +75 yıl hapis cezasına mahkum edilmesi istendi.

9 Haziran 2016 tarihinde serbest bırakıldı.

25 Eylül 2016 tarihinde yeniden tutuklandı.

13 Eylül 2019 tarihinde yeniden tahliye oldu.

Gazeteci Ahmet Hakan ve hipnozcu Ahmet Zeki Üçok’un hedef göstermesi üzerine 1 gün sonra yeniden tutuklandı.

Yazdığı köşe yazıları ve tweet mesajları nedeniyle aleyhinde açılan çok sayıda davadaki yargılaması devam ediyor.

Avcı’nın tahliye olması için sosyal medya üzerinden kampanya başlatılıyor.







