Samanyolu Haber /Gündem / Bedelli askerlik ücretine rekor zam /05 Temmuz 2022 07:01

Bedelli askerlik ücretine rekor zam

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi.

SHABER3.COM

Hürriyet’te yer alan habere göre, bedelli askerlik ücreti 6 aylık enflasyonla birlikte güncellendi.

Memur ve memur emeklileri yüzde 41.69 oranında zam alırken SGK ve Bağkurlular yüzde 42.35 oranında zam aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Temmuz-Aralık 2022 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.

80 BİN LİRA OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,333603 olarak belirlendi.

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti. Bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olarak belirlendi.
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