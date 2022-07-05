Fikstür çekildi: İşte Süper Lig'in ilk hafta maçları ve derbiler

DÜNYA KUPASI ARASI
5 Ağustos 2022’de başlayacak olan Süper Lig’de 13 Kasım ile 23 Aralık 2022 tarihleri arasında Dünya Kupası arası verilecek. Sezon 28 Mayıs 2023 tarihinde oynanacak son hafta maçlarıyla bitecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
HER HAFTA BİR TAKIM DİNLENME FIRSATI BULACAK
Öte yandan geçmiş yıllarda olduğu gibi fikstürde hiçbir takım, bir diğer takımı takip etmeyecek. 20’den 19’a düşen takım sayısı nedeniyle her hafta bir takım maç oynamadan BAY geçecek.
Her takımın bir haftayı BAY geçeceği sezonda Fenerbahçe 6-25. hafta, Galatasaray 9-28 hafta, Trabzonspor 12-31. hafta ve Beşiktaş 17-36. haftayı BAY geçecek.
SÜPER LİG’DE 1. HAFTA PROGRAMI
- Antalyaspor – Galatasaray
- Karagümrük – Alanyaspor
- Beşiktaş – Kayserispor
- Sivasspor – Gaziantep FK
- Ankaragücü – Konyaspor
- Başakşehir – Kasımpaşa
- İstanbulspor – Trabzonspor
- Fenerbahçe – Ümraniyespor
- Giresunspor – Adana Demirspor
- Hatayspor (BAY)
SÜPER LİG’DE DERBİ HAFTALARI
- 4. Hafta: Trabzonspor – Galatasaray
- 8. Hafta: Beşiktaş – Fenerbahçe
- 10. Hafta: Beşiktaş – Trabzonspor
- 13. Hafta: Galatasaray – Beşiktaş
- 15. Hafta: Trabzonspor – Fenerbahçe
- 18. Hafta: Fenerbahçe – Galatasaray
- 23. Hafta: Galatasaray-Trabzonspor
- 27. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
- 29. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
- 32. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray
- 34. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
- 37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe