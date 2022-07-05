Fikstür çekildi: İşte Süper Lig'in ilk hafta maçları ve derbiler

DÜNYA KUPASI ARASI





HER HAFTA BİR TAKIM DİNLENME FIRSATI BULACAK





Antalyaspor – Galatasaray

Karagümrük – Alanyaspor

Beşiktaş – Kayserispor

Sivasspor – Gaziantep FK

Ankaragücü – Konyaspor

Başakşehir – Kasımpaşa

İstanbulspor – Trabzonspor

Fenerbahçe – Ümraniyespor

Giresunspor – Adana Demirspor

Hatayspor (BAY)

4. Hafta: Trabzonspor – Galatasaray

8. Hafta: Beşiktaş – Fenerbahçe

10. Hafta: Beşiktaş – Trabzonspor

13. Hafta: Galatasaray – Beşiktaş

15. Hafta: Trabzonspor – Fenerbahçe

18. Hafta: Fenerbahçe – Galatasaray

23. Hafta: Galatasaray-Trabzonspor

27. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

29. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

32. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

34. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig’in 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan fikstür çekiminde sezona dair bilgiler verildi.5 Ağustos 2022’de başlayacak olan Süper Lig’de 13 Kasım ile 23 Aralık 2022 tarihleri arasında Dünya Kupası arası verilecek. Sezon 28 Mayıs 2023 tarihinde oynanacak son hafta maçlarıyla bitecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.Öte yandan geçmiş yıllarda olduğu gibi fikstürde hiçbir takım, bir diğer takımı takip etmeyecek. 20’den 19’a düşen takım sayısı nedeniyle her hafta bir takım maç oynamadan BAY geçecek.Her takımın bir haftayı BAY geçeceği sezonda Fenerbahçe 6-25. hafta, Galatasaray 9-28 hafta, Trabzonspor 12-31. hafta ve Beşiktaş 17-36. haftayı BAY geçecek.