Bedelli askerlikte yeni dönem

Bedelli Askerlik konusunda yapılan düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin detayların işlendiği yeni yönetmelik maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandı.







Yapılan düzenlemeler özetle şöyle:

"Askerlik çağına girmiş yükümlülerden fiilî askerlik hizmetine başlamamış, askerliği elverişlidir raporu almış, daha önce kura veya sınıflandırma işlemine müteakip bu haktan vazgeçmemiş olmak şartıyla askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde kanunda belirlenen tutarı peşin ödeyenler bu haktan yararlanabilecek.





Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmayanlar e-devlet veya askerlik şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek. Kaçak, saklı ve bakayaların ise başvuruları sadece askerlik şubelerinden alınacak. Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, iki aylık süre içinde ödeme yapmayanlar ile kura veya sınıflandırma öncesi vazgeçenler müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilecek. Her başvuruda Kanuna göre yeniden hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenecek, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilemeyecek. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçenlere yeni bir müracaat hakkı verilmeyecek.





Askerî öğrenci, muvazzaf/sözleşmeli subay/astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ile bunların adayı iken ayrılanlar, önceki safahatında fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak şartıyla, istekleri halinde bedelli askerlik hizmeti kapsamından yararlanabilecek. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Bakanlıkça tespit edilecek. Bunların temel askerlik hizmetini yapacakları birlikler ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bildirilecek.