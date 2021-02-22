Samanyolu Haber /Spor / BeINSports ile Fenerbahçe davalık oldu /22 Şubat 2021 22:35

BeINSports ile Fenerbahçe davalık oldu

Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeINSports arasındaki gerginliğin mahkemeye taşındığı ve yayıncı kuruluşun kulübe, 'beFair' tişörtleri nedeniyle fikri mülkiyet ihlali davası açtığı belirtildi.

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Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeINSports arasındaki gerginlik hukuki zemine taşınıyor. Katar merkezli yayıncı, Fenerbahçe'nin giydiği 'beFair' tişörtleri nedeniyle sarı-lacivertli kulübe fikri mülkiyet ihlali davası açtı.

İngiliz medyasından City A.M'in 'özel haber' olarak verdiği bilgilere göre; Fenerbahçeli futbolcuların maç öncesi ve sonrasında verilen röportajlarda 'beFair' yazan tişörtler giymeleri, saha içi reklam panolarında kurum karşıtı benzer yazılar yazılması üzerine şirket, Fenerbahçe'ye 'fikri mülkiyet hakkının ihlali' gerekçesiyle dava açma kararı aldı.

Haberde Fenerbahçe'nin BeINSports'a karşı bir 'halkla ilişkiler savaşı' başlattığı belirtilirken, BeINSports avukatlarının da İstanbul'daki ilgili mahkemeye 24 saat içinde gerekli evrakları sunacağı belirtildi.

Fenerbahçe, sezon ortasından itibaren BeINSports'u VAR'ı manipüle ederek ve elverişsiz kamera açıları seçerek kendilerine karşı komplo kurmakla suçlamış, beIN iddiaları reddetmişti.

BeIN Media Group sözcüsü, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Haklarımızı korumak için gereken her türlü yasal işlemi başlatacağız. Daha önce de gösterdiğimiz gibi, fikri mülkiyetin korunmasında tavizsiz bir yaklaşım benimsiyoruz, bunun tek sebebi futbolun ekonomik temeli olması."
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