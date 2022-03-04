Bekçi ordusunun sayısı hızla artıyor: 3 bin kişi daha alınacak

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Sokaklarda düdük sesi duymak istiyorum” sözlerinin ardından oluşturulan çarşı ve mahalle bekçilerinin sayıları artmaya devam ediyor.





Sayıları 30 bini geçen, silah taşıma, olaylara müdahale etme, üst arama gibi yetkileri bulunan bekçilere 3 bin kişilik yeni kadro verildi.





ERDOĞAN’IN GÜVENLİK ORDUSU

Silah taşıma, olaylara müdahale etme, üst arama gibi birçok yetkisi bulunan bekçilerin sayısı artmaya artmaya devam ediyor. 2017 yılındaki ilk alımların ardından sayıları 30 binin üzerine çıkan bekçiler için 3 bin yeni kadro oluşturuldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.





ÖZEL HAREKAT DA ASKER GİBİ AĞIR SİLAHLARLA SİLAHLANDIRILDI

15 Temmuz’un ardından Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinde ve bunlara bağlı polis sayılarında ciddi artış yaşandı. 2017’de çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle ilk olarak Emniyet’e bağlı Özel Harekât Dairesinin statüsü başkanlık seviyesine çıkarıldı. Özel Harekat Daire Başkanlığına bağlı 8 bölge müdürlüğü kurulması da kararlaştırıldı. 15 Temmuz’dan sonra alınan 10 bin kişiyle birlikte özel harekâtçı sayısı 25 bini geçti. Özel Harekâta son dönemde ağır silahlar da alındı.