Samanyolu Haber /Gündem / Bekçi ordusunun sayısı hızla artıyor: 3 bin kişi daha alınacak /04 Mart 2022 13:52

Bekçi ordusunun sayısı hızla artıyor: 3 bin kişi daha alınacak

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “paralel ordusu” olarak nitelendirilen bekçiler güçlendirilmeye devam ediyor. 15 Temmuz sonrasında 30 binden fazla bekçi kadroya alınırken 3 bin yeni çarşı ve mahalle bekçi alımı ilanı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Sokaklarda düdük sesi duymak istiyorum” sözlerinin ardından oluşturulan çarşı ve mahalle bekçilerinin sayıları artmaya devam ediyor.

Sayıları 30 bini geçen, silah taşıma, olaylara müdahale etme, üst arama gibi yetkileri bulunan bekçilere 3 bin kişilik yeni kadro verildi.

ERDOĞAN’IN GÜVENLİK ORDUSU
Silah taşıma, olaylara müdahale etme, üst arama gibi birçok yetkisi bulunan bekçilerin sayısı artmaya artmaya devam ediyor. 2017 yılındaki ilk alımların ardından sayıları 30 binin üzerine çıkan bekçiler için 3 bin yeni kadro oluşturuldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

ÖZEL HAREKAT DA ASKER GİBİ AĞIR SİLAHLARLA SİLAHLANDIRILDI
15 Temmuz’un ardından Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinde ve bunlara bağlı polis sayılarında ciddi artış yaşandı. 2017’de çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle ilk olarak Emniyet’e bağlı Özel Harekât Dairesinin statüsü başkanlık seviyesine çıkarıldı. Özel Harekat Daire Başkanlığına bağlı 8 bölge müdürlüğü kurulması da kararlaştırıldı. 15 Temmuz’dan sonra alınan 10 bin kişiyle birlikte özel harekâtçı sayısı 25 bini geçti. Özel Harekâta son dönemde ağır silahlar da alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bekçi ordusunun sayısı hızla artıyor: 3 bin kişi daha... Sonraki Haber >>

Ayçiçek yağınızı idareli kullanın

Ayçiçek yağınızı idareli kullanın

Son bağımsız Rus televizyonu da Ukrayna işgaline 'işgal' dediği için kapatıldı

Son bağımsız Rus televizyonu da Ukrayna işgaline 'işgal' dediği için kapatıldı

Ukrayna'da, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı

Ukrayna'da, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı

"Kavgamızı birlikte vermezsek 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek"

Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak

Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak

Soylu, SBK ve Veyis Ateş üçgeninde 10 milyon Euro rüşvet iddiasının ses kaydı yayınlandı

Soylu, SBK ve Veyis Ateş üçgeninde 10 milyon Euro rüşvet iddiasının ses kaydı yayınlandı

Isparta’da kar yağınca yine elektrikler kesildi!

Isparta’da kar yağınca yine elektrikler kesildi!

Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler....

Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler....

Erdoğan'ın 'kirli işlerine' bulaşan o isme büyük darbe

Erdoğan'ın 'kirli işlerine' bulaşan o isme büyük darbe

CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlamaları kaydetti

CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlamaları kaydetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:41:56