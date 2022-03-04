Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'Yurt Dışı' çıkış yasağını kaldırılmıyorlar

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevinde olduğu dönemde hakkında konulan yurtdışı yasağının hâlâ kaldırılmadığını, bu nedenle Almanya'da düzenlenecek bir konferansa gidemediğini söyledi.





Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı'nın resmi hesabını da etiketleyerek, "Milletvekilliğim ve siyaset yapma hakkım yine engelleniyor!!! Cezaevinde olduğum süreçte hakkımda konulan yurtdışı yasağı an itibariyle halen kaldırılmıyor ve Almanya'daki konferansa katılmam engelleniyor! Milli irade deyip duranlar bu skandala ne diyor?" dedi.







