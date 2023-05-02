Samanyolu Haber /Gündem / Bekir Ağırdır: İnce ve Oğan'dan gerileme bekliyorum, Kılıçdaroğlu ilk turda kazanabilir /02 Mayıs 2023 10:53

Bekir Ağırdır: İnce ve Oğan'dan gerileme bekliyorum, Kılıçdaroğlu ilk turda kazanabilir

Siyaset Bilimci Bekir Ağırdır "Anketlerde Muharrem İnce'nin oylarının 3-4'lere Sinan Bey'in de 1-2'lere inmesini bekliyorum. Bu gerileme gerçekleşirse Kemal Bey'in birinci turda kazanma oranı Tayyip Bey'e göre daha yüksek" dedi.

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Siyaset bilimci Bekir Ağırdır, 14 Mayıs seçimlerine günler kala yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk turda kazanabilme ihtimalinin çok düşük, ikinci turda ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi. Ağırdır, Muharrem İnce ile Sinan Oğan'ın oylarında gerileme beklediğini, bunun gerçekleşmesi halinde de Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanabileceğini belirtti.

Medyascope'ta Ruşen Çakır'a konuşan Ağırdır, şu yorumu yaptı:

İKTİDARIN MAKSİMUM ULAŞABİLECEĞİ ORAN, YÜZDE 45'

"İlk turda Tayyip Bey'in kazanması zor görünüyor. İktidarın hiçbir şey kaybetmediği zaman zaman kamuoyunda da çok konuşuluyor, "İktidarın oyu hiç mi gerilemiyor?" Gerilemez olur mu? 2015'den bu yana her seçimde 3-5 puan azalarak geliyor. Hele AK Parti-MHP toplamından bakarsak bugün de görünen şey, işte maksimum ulaşabilecekleri potansiyelin şimdilik yüzde 45'ler mertebesinde olduğunu söylemek mümkün.

'İNCE'YE DESTEK VEREN GENÇLERİN NEYDEN YANA OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'

Peki Kemal Bey kazanabilir mi? Orada kritik soru, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın alacakları oy. Çünkü yüzde 58-60 potansiyelden onlar da beslendikleri için... Muharrem İnce'nin aldığı oylar muhalif seçmenden. Muharrem İnce'ye oy veren 10 kişiden beşi ilk kez oy kullanacak genç seçmen. Ancak bu genç seçmen İnce'nin iddialarını ya da Memleket Partisi'nin programını bilerek oy veriyor değiller. Muharrem İnce Bey'in neye karşı olduğuna bakarak ona destek veriyorlar. Neyden yana olduklarını bilmiyoruz bu gençlerin ama neye karşı olduklarını biliyoruz.

Anketlerde Muharrem İnce'nin oylarının 3-4'lere Sinan Bey'in de 1-2'lere inmesini bekliyorum. Bu gerileme gerçekleşirse Kemal Bey'in birinci turda kazanma oranı Tayyip Bey'e göre daha yüksek." 
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