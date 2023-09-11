Samanyolu Haber /Gündem / Beklentileri aştı: Cari açık temmuzda 5.5 milyar dolar /11 Eylül 2023 12:10

Beklentileri aştı: Cari açık temmuzda 5.5 milyar dolar

Cari işlemler hesabı, temmuzda 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi. Piyasanın beklentisi 4.45 milyar dolar açık verileceği yönündeydi. 12 aylık cari açık ise 58.5 milyar dolar olarak kaydedildi.

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Türkiye'nin cari işlemler hesabı, temmuzda 5 milyar 466 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 717 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2023'te cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi.

12 aylık cari açık, 58.5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 10 milyar 477 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 999 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kaleminde sırasıyla, 903 milyon dolar ve 85 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 392 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 353 milyon doları net borçlanma gerçekleştirdi.
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