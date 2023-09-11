Yolsuzlukla suçlanan kişi tanıdık çıktı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, 5 Eylül'deki paylaşımıyla dikkati çekmişti.





Külünk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a "Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı ve Dini Yayınlar Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde yapılan bir kısım mal ve hizmet alımlarında açık usulsüzlük ve yolsuzluklar yaptığı iddia edilen bir kişinin, milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak istifa etmesinden sonra, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti'ne seçilmesini ve İşletmelerden Sorumlu Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görevlendirilmesini hangi gerekçelerle sağladınız?" sorusunu yöneltmişti.





Külünk ayrıca "Her şey delillere dayanıyor, cumhuriyet savcısının benimle temasa geçmesini bekliyorum" diye de eklemişti.







Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre siyasetçinin 5 Eylül’de isim vermeden paylaştığı iddialardan bir gün sonra ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı makamında ziyaret etti.





Diyanet'in kurumsal hesaplarından paylaşılmayan ziyaretin 1.5 saat sürdüğü öğrenildi. Bu ziyaretten bir gün sonra Diyanet, Külünk hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun, Kurt hakkındaki iddianın ve Tunç'un Diyanet’i ziyaretinin hemen arkasından gelmesi ise dikkat çekti.









KURT: KASTEDİLEN KİŞİ BEN OLABİLİRİM

Doç. Dr. Fatih Kurt, 2012- 2017 arasında Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanlığı yaptı. Kurt, 20 Aralık 2017'de Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'ne atandı. Beş yıl bu görevde kalan Kurt, 14 Mayıs seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.





AKP'nin aday listesinde yer almaması üzerine Diyanet'e geri döndü. Kurt, haziran ayında yani seçimlerin üzerinden 1 ay geçmeden Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti'ne girdi. Erbaş’ın en yakınındaki isimlerden biri olarak bilinen Kurt, yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da kız kardeşiyle evli. Yani Bakan Tunç’un eniştesi.





Diyanet'te iddianın odağındaki isim olduğu belirtilen Kurt açıklama yapmayacağını belirtirken "Kastedilen kişi ben olabilirim ama öyle bir iddiayı ilk kez Metin Bey’in paylaşımıyla duydum. Bizim nasıl çalıştığımız belli" derken ayrıca yargı sürecini başlatacağını kaydetti.





Külünk ise konuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.