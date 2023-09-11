Biden'ın G20 videolarında Erdoğan'a yer yok

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'yle ilgili olarak X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformundan iki video paylaştı. Videolarda zirveye katılan liderlerin görüntülerine de yer verildi. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etmişti. Biden'ın paylaştığı videolarda ise Erdoğan yalnızca bir sahnede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arkasında yaklaşık 2 saniyeliğine kameraya yansıdı.





Biden, 10 Eylül'de paylaştığı ilk videoda, "Küresel ekonominin iklim krizi, kırılganlık ve şoklardan mustarip olduğu şu anda gerçekleştirilen bu yılki zirve, G20'nin hâlâ en acil sorunlarımıza çözüm getirebildiğini kanıtladı" dedi. Aynı gün paylaşılan ve Erdoğan'ın da kısa süreliğine kadraja girdiği ikinci videoda ise "Bugün Raj Ghat Anıtı'nı ziyaret etmek ve diğer G20 liderleriyle birlikte çelenk bırakmak bir onurdu. Mahatma Gandhi'nin şiddetsizlik, saygı ve hakikat mesajı, bugün hiç olmadığı kadar önemli - (Bu mesaj) dünyaya ilham vermeye devam etsin ve ülkelerimiz arasındaki bağın temeli olsun" denildi.





ERDOĞAN 'BIDEN'LA F-16'LARI GÖRÜŞTÜK' DEMİŞTİ





Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin kapanışında düzenlediği basın toplantısında, zirve marjında ABD Başkanı Biden'la da bir araya geldiklerini ve bu görüşmede F-16'ların ve İsveç'in NATO üyelik başvurusunun gündeme geldiğini söylemişti. Erdoğan, özetle şöyle konuşmuştu:





"Burada Sayın Biden'la bir görüşmemiz ayaküstü de olsa oldu. Orada F-16 konusunu da görüştük. Tabii F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar, 'İsveç de İsveç' diyorlar. Şimdi bu şekilde yaklaşım bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle dendiği zaman benim vereceğim bir cevap var. Siz her şeyi kongre kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. Benim kongrem neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu tür bir karar geçmediği sürece benim 'evet' demem mümkün değil. Tek başıma karar verecek noktada değilim. Meclisimden geçmesi lazım. İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. O da üstüne düşen görevleri yerine getirmediği sürece tabii ki ben Meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım."