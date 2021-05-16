Samanyolu Haber /Gündem / "Belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı" /16 Mayıs 2021 20:14

"Belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden Sedat Peker'in açıklamaları üzerinden AKP'yi eleştirdi. İktidarın troller eliyle hakkında kirli kampanyalar yaptığını, bunlara yanıt vermediğini anlatarak, "Şimdi belalarını buluyorlar. Bütün pislikleri ortaya saçıldı" dedi.

"Belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin icraatlarını anlattı. Kılıçdaroğlu, "Sevgili gençler yine karşınızdayım. Bu ülkede hakkında en fazla kirli kampanya yapılan kişi benim. İktidar eliyle yaptılar bunu, trolleri, çeteleri vardı. İftira attılar nasılsa dilin kemiği yok. Belki benim de biraz suçum var. Çıkıp bunlara zamanında cevap vermedim. ‘Sen doğru dur, eğri belasını bulur’ demişti rahmetli babam. Ve şimdi belalarını buluyorlar. Bütün pislikleri ortaya saçıldı" dedi.
 
"İKTİDAR DEĞİLİZ AMA PROJELERİMİZ VAR"

"Bir algıyı tekrar yıkmak için karşınızdayım" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Ne diyordu, ‘CHP çalışmıyor, Kılıçdaroğlu’nun projeleri yok’ Var efendim. İktidar değiliz ama projelerimiz var.  Bu kısa içinde belediye başkanlarımız binlerce projeyi hayata geçirdi. Örnekleri sıralayayım: Dünyada aynı anda 10 metro projesini yürüten tek şehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 413 bin metrekare Çubuk -1 Barajı Rekreasyonu alanını halka açan kent Ankara. Dünyanın en büyük üçüncü uluslararası projesi olan Expo Hatay’a geliyor. Aydın’da Sakız Koyunu Çiftliği’ni kurduk. Muğla’da yerel tohum merkezi oluşturuldu.

"TROLLER İZLESİNLER, DAHA MÜKEMMELLERİNİ YAPACAĞIZ"

Mersin’de kentin ilk yerel ulaşım ağı için düğmeye basıldı. Ardahan’da tekstil fabrikası kurulacak. Kırklareli’nde çevreyi düzenliyoruz. Spor okulu, atık toplama projeleri, kreşlerimiz hizmet veriyoruz. Beylikdüzü’nde yaşam vadisini oluşturduk. CHP çalışmıyor diyorlardı. Sadece pandemi döneminde 11 milyon vatandaşa hizmet götürdü CHP’li belediyeler… Troller istiyorsa izlesinler. Biz muhalefetteyiz. İktidar olduğumuzda çok daha mükemmellerini yapacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz. 6 ayda Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz." 
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