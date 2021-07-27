Belaruslu muhalifin uçağını indirten görevli ülkeyi terk etti

Belarus’ta yayınlanan Nasha Niva gazetesinin Devlet Hava Seyrüsefer Hizmetleri Kurumu Belaeronavigatsiya’dan bir kaynağa dayandırdığı haberinde Nexta ile Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç'in içinde bulunduğu, Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağını Minsk Havalimanı’na iniş yapmaya çağıran hava trafik kontrolörünün ailesi ile birlikte ülkeden ayrıldığı ifade edildi.







Habere göre Minsk Havalimanı’nda hava trafiğinden sorumlu memur Oleg Galegov, haziran sonu tatil için gitti, fakat temmuzda dönmesi gereken tarihte işe dönmedi. Belaeronavigatsiya yetkilisi, Galegov’a ulaşamadıklarını, fakat şu anda kayınvalidesinin evinde yaşadığını bildiklerini ileri sürdü.

Uçağı indirilerek gözaltına alınan Roman Protaseviç







Diğer çalışanlar ise Galegov’un sosyal ağlardaki hesaplarını da sildiğini anlattı. Görevlinin mesai arkadaşlarından bir, “Sadece işini sağlama aldığını ve gittiğini düşünüyorum. Kendisi mükemmel bir uzman, herhangi bir ülkede zorlanmadan iş bulacaktır” diye konuştu.





Belaeronavigatsiya’da 2010’dan bu yana çalışan Galegov'un Belarus'a daha önce gelmiş olduğu memleketi Gürcistan'a gitmiş olabileceği ileri sürülen haberde, 23 Mayıs tarihinde Atina’dan Vilnius’a uçan Ryanair yolcu uçağının pilotlarıyla da kendisinin konuştuğu ifade edildi.





Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç ve yanında seyahat eden Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.