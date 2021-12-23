Belçika 2025'te nükleer enerji santrallerini kapatacak





Ülkede Fransız Engie şirketi tarafından işletilen toplam yedi reaktörlü iki nükleer tesis bulunuyor.





Ülkedeki kamu yayıncısı kurumlar RTBF ve VRT'nin aktardığına göre yedi partili koalisyon haftalardır bu konuda bir karara varmaya çalışıyordu. Tartışmalarda Yeşiller'in 2003'te kabul edilen ve nükleer sayfanın kapatılmasını öngören yasaya saygı gösterilmesini istediği, Fransızca konuşan kesimdeki Liberallerin ise iki reaktörün de açık kalmasını tercih ettiği belirtildi.





Dün gece sonlandırılan görüşmelerde bir grup bakanın bastırmasıyla 2025 itibarıyla her iki tesisin de kapatılması kararının alındığı bildirildi.





Öte yandan, küçük modüler reaktörlere ağırlık verilerek nükleer enerjinin geleceğine 100 milyon euro yatırım yapılması planlanıyor.





Belçika'nın nükleer santralleri kapatması ile ortaya çıkacak olan enerji açığını nasıl kapatacağı henüz belirsiz. Bu konudaki kararların bahar aylarına doğru netleşmesi bekleniyor.





Almanya, Fukushima’daki felaketin yarattığı nükleer kriz sonrası, 2022 yılına kadar ülkedeki 17 nükleer santralinin devre dışı bırakacağının sözünü verdi. Fransa ise 2035 yılına kadar 14 nükleer santrali kapatmayı planlıyor.