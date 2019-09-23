Samanyolu Haber /Gündem / Belçika’da nefret suçu işleyen 19 Türk mahkemeye sevk edildi /23 Eylül 2019 11:16

Belçika’da nefret suçu işleyen 19 Türk mahkemeye sevk edildi

Belçika’da Hizmet Hareketi gönüllülerini ve FEDACTIO ile DE GOUDEN MERIDIAAN isimli dernekleri nefret diliyle hedef alan 19 kişi yargı önüne çıktı.

SHABER3.COM

Belçika’da Hizmet Hareketine yakınlığıyla bilinen kişi ve kurumlara yönelik saldırılarda bulunduğu tespit edilen 19 kişi hakkındaki dava önceki gün kabul edildi. Nefret söylemiyle suçlanan 19 kişi Gent Asliye Ceza Hukuk Mahkemesine sevk edildi.

Gent adliyesinde görülen duruşmada, 19 sanıktan 14’ü ‘halkı kin ve nefrete teşvik etmek ve kışkırtmak’la, 5’i ise ‘tehdit ve binalara saldırmak, özel mülke yazı yazmak’la suçlandı. Duruşma sonunda sanıklar, bir üst mahkeme olan Gent Asliye Ceza Hukuk Mahkemesi’ne sevk edildi. Üst mahkemedeki duruşmanın tarihi 1-2 hafta içinde açıklanacak.


Mahkemeye katılan üç kişi, mahkeme sonrasında böyle fotoğraf çektirdi. (Foto: www.belemturktv.com)

Belemturktv.com ve Eha Medya’da yer alan habere göre nefret söylemiyle suçlanan kişiler ve yaşadıkları şehirler şöyle:

Brüksel’den; İlker Urfalı, İbrahim Gök, Gent’ten; Bilge Halit, Süleyman Atmaca, Oğuzhan Özer, Sultan Yıldırım, Ahmet Zeki Başoğlu, Huri Örnek, Genk’ten Zeynep Albayrak, Hakan Koç, Mevlüde Arslan, Houthalen’den Şeyma Çakır, Fatma Pirinç, Heusden Zolder’den Aykut Ağırdağ, Berchem’den Mustafa Akyol, Beringen’den Burak Baloğlu, Charleroi’den Suna Yanar, Destelbergen’den Tolga Çelik ile ismi ve şehri belirtilmeyen bir kişi daha.


BELEMTURK TV’ HAKKINDA DA DUYURUSUNDA BULUNULACAK

19 kişinin ceza mahkemesine sevkini haber yapan Belem TV’nin nefret dili kullanması dikkat çekti. ‘Silahlı terör örgütü’ yaftasını haberinde kullanan Belem TV hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Daha önce de Eren Erdem’e ‘fetö’ diye yaftalayan Eha Medya editörüne 365 gün hapiz cezası verilmişti.
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