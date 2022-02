Belçika haftalık çalışma süresini 4 güne düşürüyor

Özel hayat ile iş hayatı arasında denge





Çok partili koalisyon hükümeti tarafından onaylanan reform aynı zamanda iş mesajlarına çalışılmayan zamanlarda bakılması zorunluluğunu da kaldırırken, bu mesaj ya da telefonlara yanıt verilmemesi durumunda ceza verilmesini de yasakladı."Zorlu iki yıl geçirdik. Bu anlaşma ile yenilikçi, sürdürülebilir ve sayısal ekonomiye doğru önemli bir adım attık" diyen Belçika Başbakanı Alexander de Croo, hedeflerinin ise "insanları ve şirketleri daha güçlü kılmak" olduğunu ifade etti.Kısa dönemli ya da geçici sözleşmelerle çalışanların da unutulmadığını söyleyen Başbakan, bu kişilerin de "kuvvetlendirilmiş yasal korumalar"dan faydalanacağını sürekli bir işe sahip olanların ise talep etmeleri durumunda "esnek saatlerde çalışabileceklerini" de sözlerine ekledi.Yeni çalışma reformu sayesinde özel sektörde çalışanlarla kamuda çalışanlar arasındaki çalışma düzeni farkı da ortadan kalkmış olacak.Haftada dört gün çalışma talebinin çalışandan gelmesi gerektiğini belirten Çalışma Bakanı Pierre-Yves Dermagne, "İş verenin başvuruyu reddetmesi için çok güçlü nedenler sunması gerekecek" dedi.Çalışanların 5 günlük çalışma haftasını dört güne indirme talebi sonrası 38 saatlik normal çalışma haftası beş yerine dörde bölünmüş olacak. İş saatlerinin uzamasından dolayı kaynaklanan yorgunluğu gidermek için ise çalışan bir gün fazladan izin sahibi olacak. Çalışanlar ayrıca her altı ayda bir işe başlama ve bitirme saatlerini değiştirebilecek."Çocukları ile daha fazla vakit geçirmek isteyenler bundan faydalanacak" diyen Çalışma Bakanı, "Çocuklarının velayetini paylaşan boşanmış ebeveynler için bu durum çok kullanışlı olacak" dedi.Ocak ayından beri Belçika Federal Hükümeti'nde çalışan memurlara çalışma saatleri dışında akıllı telefonlarını ve bilgisayarlarını kapatma hakkı tanındı. Bu da işten gelen telefonlara ve gönderilen mesajlara cevap vermeme ve bu nedenle ceza almama hakkını doğurdu."İş ile özel hayatın sınırlarının netliği gittikçe azalıyor" diyen Bakan, "Reform sayesinde işten sürekli gelen telefon ve mesajlara karşı çalışanın fiziki ve zihinsel sağlığını koruması da sağlanacak" dedi.20 ve 20'den fazla kişinin çalıştığı her şirkette uygulanabilecek yeni reform, Uber, Deliveroo veya Just Eat gibi kurye ve taşımacılık şirketlerinde geçici sözleşmelerle çalışanlara da daha fazla yasal hak tanıyor. Örneğin bundan böyle iş kazalarına karşı bu kişilerin sigortalanması zorunlu hale gelecek.