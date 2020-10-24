Samanyolu Haber /Gündem / Belçika'da Hükümet koronavirüs için orduyu göreve çağırdı /24 Ekim 2020 14:25

Belçika'da Hükümet koronavirüs için orduyu göreve çağırdı

Belçika'da koronavirüs enfeksiyonlarının günlük 11 bini geçmesi üzerine, hükümet, silahlı kuvvetleri göreve çağırdı. Ordu, "Avrupa'da salgının yeni başkenti" diye adlandırılan Liege'de bir acil durum hastanesi kuracak.

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Belçika Savunma Bakanı olan Ludivine Dedonder, silahlı kuvvetler bünyesindeki ihtiyaç fazlası tüm personel ve kaynakların, koronavirüse karşı mücadelede kullanılacağını açıkladı.

Koronavirüs salgınındaki ikinci dalgayı ağır biçimde geçiren Belçika'da, Fransızca konuşulan Valon bölgesinde, durumun kontrolden çıkmak üzere olduğu belirtiliyor.

Belçikalı yetkililere göre, özellikle Liege kenti ve çevresindeki bütün hastaneler tamamen doldu ve artık sağlık personeli, durumunun ciddiyetine göre hasta tercihi yapma noktasında. Bu nedenle federal hükümet, ordudan, salgınla mücadeleye destek olmasını istedi.

Askeri ambulans, uçak ve personeller devrede
Belçika ordusu, Liege kentinde bir acil durum hastanesi kurulması ve tıbbi ekipman, sağlık personeli ve hastaların helikopterlerle taşınmasını da kapsayan bir yardım planı hazırladı. Askeri ambulanslar ve sağlık personeli de salgınla mücadelede sivillere yardımcı olacak.
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