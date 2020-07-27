Samanyolu Haber /Gündem / Belçika'da ikinci dalga tedbirleri açıklandı: Sosyal çember daralıyor /27 Temmuz 2020 18:53

Belçika'da ikinci dalga tedbirleri açıklandı: Sosyal çember daralıyor

Belçika Başbakanı açıkladı: Sosyal çember daralıyor, bir aile 4 hafta boyunca sadece 5 kişiyle görüşebilecek

SHABER3.COM

Belçika'da koronavirüs vakalarının son haftalarda hızla yükselmesinin ardından, hükümetin aldığı yeni tedbirler kapsamında bir ailenin 4 haftada sosyal çerçeve içinde sadece 5 kişiyle görüşmesine izin verilecek.

Ulusal Kriz Merkezi, ülkede yeni Kovid-19 vaka sayılarının geçen hafta içindeki günlük ortalamasının 278,9 olduğunu, bunun da bir önceki haftaya göre yüzde 71 artış anlamına geldiğini açıkladı. Yeni vakaların yarıya yakınının Hollanda sınırındaki Anvers kentinde tespit edildiği bildirildi.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, son haftalarda vaka sayılarında kaydedilen hızlı artış nedeniyle dört gün aradan sonra bir kez daha toplandı. Başbakan Sophie Wilmes, toplantıda alınan kararları açıkladı. Wilmes, 'sosyal çember' adı verilen, bir kişinin görüştüğü kişi sayısında kısıtlamaya gidildiğini, aynı evde yaşayan bir ailenin 4 hafta içinde görüşebileceği kişi sayısının 15'ten 5'e düşürüldüğünü duyurdu.

Karar, ülke genelinde 29 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak ve bu sayıya 12 yaşından küçük çocuklar dahil edilmeyecek. Bu 5 kişi dışında herhangi biriyle görüşmenin zorunlu olduğu durumlarda maske kullanılması ve sosyal mesafeye riayet edilmesi istendi.

Yeni kararlar çerçevesinde, kapalı alanlardaki toplantılarda en fazla 100 kişi, açık hava toplantılarında 200 kişi bulunabilmesine izin verilecek. Bu tür toplantılarda maske takmak zorunlu olacak.

Evden çalışma uygulamasına devam
Hükümetin evden çalışma uygulamasının devamını kuvvetle önerdiği yeni kararlar içinde, yardıma ihtiyacı bulunanlar dışında herkesin alışverişe tek başına gitmesi, alışveriş yapılan dükkanda 30 dakikadan fazla durulmaması gibi maddeler yer aldı.

Yeni vakaların yarıya yakınının görüldüğü Anvers kentinde yerel yönetimin ayrıca önlemler açıklayacağı bildirildi.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin geçen haftaki toplantısında da hafta sonundan başlayarak açık hava pazar yerleri ile halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı cadde ve sokaklar gibi kamuya açık alanlarda maske takmak zorunlu olmuştu. Bunların dışında kafe ve restoranlara gidenlerden telefon numarası ve e-posta adreslerinin alınması, bu bilgilerin 14 gün boyunca saklanması kararlaştırılmıştı.

Salgının başlangıcında en çok etkilenen ülkelerden olan Belçika'da bugüne kadar 66 bin 26 Kovid-19 vakası görüldü, 9 bin 821 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki hastanelerde şu anda 211 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor, bunların 47'si yoğun bakımda bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belçika'da ikinci dalga tedbirleri açıklandı: Sosyal... Sonraki Haber >>

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:07:27