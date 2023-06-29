Samanyolu Haber /Gündem / Belçika'daki Ferrero fabrikasında yine salmonella vakasına rastlandı /29 Haziran 2023 22:05

Belçika'daki Ferrero fabrikasında yine salmonella vakasına rastlandı

İtalyan çikolota üreticisi Ferrero'nun Belçika'nın Arlon kentinde bulunan fabrikasında yine salmonella vakasına rastlandı.

SHABER3.COM

Belçika'da İtalyan çikolata üreticisi Ferrero grubunun fabrikasında bu yıl yine salmonella vakasına rastlandı.

Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (Afsca) tarafından yapılan açıklamada; Arlon kentindeki Ferrero fabrikasında salmonella vakası tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada; bakteriye yalnızca fabrikada rastlandığı, bunun herhangi bir nesneden gelmiş olabileceği, gıda ürünlerinde ise bulunmadığı belirtildi.

Geçen yıl da aynı fabrikada Kinder markalı ürünlerde bakteriye rastlanmış, fabrika bir süreliğine mühürlenmişti. Aynı dönemde, Dünya Sağlık Örgütü dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.
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