Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan İHA açıklaması: İran dronu kullanmıyoruz /29 Haziran 2023 22:02

Rusya'dan İHA açıklaması: İran dronu kullanmıyoruz

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya bugünkü oturumda açıklamalarda bulundu.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Ülkesinin Ukrayna’da sürdürülen operasyon sırasında İran yapımı drone’lar kullanmadığını ve bu konunun BM tarafından soruşturulmasını anlamlı bulmadığını söyleyen Nebenzya, söz konusu suçlamalar hakkında “Bunlar, uluslararası toplumu yanıltmak için öne sürülmüş dayanaksız varsayımlar” ifadelerini kullandı.

Nebenzya, “BM, Rus gübrelerinin dünya pazarına kesintisiz ihracatının anahtarı olan Togliatti-Odessa amonyak boru hattındaki patlamayı sessizce geçiştirmeye çalışıyor. Öte yandan BM çalışanları, tahıl anlaşmasını, insani değil, bariz şekilde ticari doğaya sahip olmasına rağmen ve anlaşmanın Rusya kısmının hiçbir zaman uygulanmamış olmasına rağmen ayakta tutmaya çalışmakta aktif olmaya devam ediyor. Boru hattımızın patlatılması tüm gerçekleri ortaya çıkarttı” ifadesini kullandı.

Rus diplomat, “Kalkınmakta olan muhtaç ülkelere tahıl ve gübre yardımımızı sürdürmeye hazırız. Lakin Ukrayna’dan zengin Batı ülkelerine, ihtiyaç sahiplerinin çıkarlarını koruma sloganıyla yapılan ticari buğday tedariklerini örtmeyeceğiz” dedi.
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