Fransa’nın başkenti Paris’te 17 yaşındaki bir gencin trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülmesi sonrası Salı günü başlayan gösteriler bugün de devam etti. Bu nedenle Paris'in bazı bölgelerinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağın kapsamındaki banliyölerden, Paris'in güneybatısındaki Clamart'ta 3 Temmuz'a kadar her akşam 9 - sabah 6 arasında sokağa çıkılamayacak.

Paris'te tramvay ve otobüs seferleri bu akşam 9'dan itibaren geçerli olmak üzere iptal edildi.

Dün Paris'te polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda en az 170 polis yaralanmış, 180 kişi gözaltına alınmıştı. Gösteriler başka kentlere de yayıldı.

Yetkililer ülke genelinde 40 bin polisin görevlendirildiğini fakat olağanüstü hal ilanını gerektirecek bir durum olmadığını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kabinesini olağanüstü toplamasının ardından yaptığı açıklamada devlet kurumlarını hedef alan şiddet olaylarının meşru görülemeyeceğini söyledi.





Öte yandan bugün, genci öldüren polis memuruna cinayet suçlaması yöneltildiği ve memurun tutuklandığı açıklandı.









Adı Nahel M. olarak açıklanan gencin öldürülmesinin ardından çıkan ve iki gecedir devam eden olaylarda protestocular otomobilleri ateşe verdi, karakollara, okullara ve belediye binalarına molotof kokteylli saldırılar düzenledi.





En yoğun çatışmaların görüldüğü yer Nahel M.'nin öldürüldüğü, Paris'in batısındaki banliyölerden Nanterre oldu.





Cumhurbaşkanı Macron, "Nahel iki gün önce öldürüldü ve bu bazı duyguları büyük oranda tetikledi. Genç bir adamın ölümüne eşlik eden bu duyguların sağduyu ve sükunetle karşılanması gerekir. Hükümet de bu çağrıda bulunuyor," dedi.





Macron, Nahel M.'nin öldürülmesinin ardından ilk yaptığı açıklamada olayı sert bir dille kınamış ve bunun "affedilemez" olduğunu söylemişti.





Marsilya'da gazetecilere açıklama yapan Macron, "hiçbir şeyin bir gencin ölümünü haklı gösteremeyeceğini" ifade etmiş ve Nahel M.'nin ailesine başsağlığı dileklerinde bulunmuştu.





Hükümet sözcüsü Olivier Veran da, "Dün gece yaşananlar adalet getirmek ya da yaraları sarmak gibi bir niyet taşımıyor, aksine cumhuriyetimize saldırıyorlar," sözleriyle protestolara tepki gösterdi.





Fransız BFMTV kanalına konuşan Veran, "Bu genç adamı öldüren devletimiz, cumhuriyetimiz değil, gözaltında olan devletimiz değil, yaşananların sorumlusu da polis değil," ifadelerini kullandı.





Veran, "Bir kişi yaşananlardan ötürü gerekli görülürse adalet önünde hesap verecek ve cumhuriyetimiz bunu garanti altına alıyor. Eğer bu kişi suçlu bulunursa da cezasını çekecek" dedi.





Nahel M.'yi öldürmekle suçlanan polis memuru hayatının tehlikede olduğunu düşündüğünü ve savunma amaçlı olarak ateş açtığını ileri sürmüştü.



