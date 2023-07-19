Samanyolu Haber /Gündem / Belediye binasında düello: 2 ölü /19 Temmuz 2023 08:27

Belediye binasında düello: 2 ölü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi Kasım Kalın (32), güvenlik kulübesinde kavga ettiği teknik hizmetler birimi çalışanı Tamer Yatan’ı (39) tabanca ile vurdu. Yatan da yaralı haldeyken yaşanan boğuşma sırasında eline geçirdiği tabanca ile Kalın’a ateş açtı. Aynı tabancadan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Kalın ve Yatan, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü şantiyesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde bulunan Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde meydana geldi. Belediyede teknik hizmetler biriminde çalışan Tamer Yatan, Fen İşleri Müdürlüğü’nün güvenlik görevlisi Kasım Kalın’ın bulunduğu güvenlik kulübesinin içine girdi. 

Burada taraflar arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kasım Kalın, güvenlik hizmeti için kendisine verilen tabancayla Yatan'a ateş açtı. Tamer Yatan, yaralı haldeyken yaşanan boğuşma sırasında eline geçirdiği tabanca ile Kasım Kalın’ı vurdu. Aynı silahtan çıkan kurşunlarla vurularak ağır yaralanan ikili, kanlar içerisinde yere yığıldı.


Silah seslerini duyan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kasım Kalın ve Tamer Yatan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belediye binasında düello: 2 ölü Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:02:54