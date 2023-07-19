Samanyolu Haber /Gündem / Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Feci kazada ölü ve yaralılar var /19 Temmuz 2023 08:22

Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: Feci kazada ölü ve yaralılar var

Elazığ’da yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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İstanbul’dan Bingöl’e yolcu götüren B.D. idaresindeki otobüs, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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