Samanyolu Haber /Gündem / Müezzin Osman Burnaz, İYİ Parti ilçe başkanına saldırdı /19 Temmuz 2023 08:38

Müezzin Osman Burnaz, İYİ Parti ilçe başkanına saldırdı

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde partisinin ilçe başkanı Recep Toptaş’ın bir camide müezzin Osman Burnaz tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Kavuncu, “Kalbi kararmış bu müezzin hangi söylemlerden, kimlerden cesaret alıyor? Her gün televizyona çıkıp, kendisine oy vermeyen insanlara hakaretler yağdıranlar kimlerse onlardan alıyor” dedi.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Twitter hesabında bugün yaptığı açıklamada, İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş’ın evinde cami müezzini Osman Burnaz tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Kavuncu, şunları kaydetti:

“Eskişehir Sivrihisar İlçe Başkanı’mız Recep Toptaş, evinde saldırıya uğradı. Saldırgan kim, biliyor musunuz? Sivrihisar'daki bir caminin müezzini.

Daha önce ilçe başkanımızı ‘İktidara gelemezsiniz, boşuna uğraşmayın’ diye tahrik eden müezzin, yakın zamanda da ilçe başkanımıza ‘Seni öldüreceğim, evini yakacağım’ diye tehditler savurmuş.



Kalbi kararmış bu müezzin hangi söylemlerden, kimlerden cesaret alıyor? Her gün televizyona çıkıp, kendisine oy vermeyen insanlara hakaretler yağdıranlar kimlerse onlardan alıyor.”

İYİ PARTİ İLÖE BAŞKANI RECEP TOPTAŞ OLAYI ŞÖYLE ANLATTI

İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir caminin müezzinliğini yapan Osman Burnaz tarafından saldırıya uğradı.

Müezzin Burnaz'ın kendisine daha önce de siyasi kutuplaşma nedeniyle sözlü saldırılarda bulunduğunu söyleyen Toptaş, TamgaTürk'e konuştu.

TamgaTürk'e konuşan İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş olayı şu şekilde anlattı:

''Seçimlerden önce benimde cemaati olduğum camiden çıktığımız bir gün caminin imamı ile sohbet ediyorduk. O esnada Cumhuriyet İlkokulu müdürü, ilçemizde atıl durumda bulunan 2 öğrenci yurdu hakkında yaptığım basın açıklamaları hakkında bana teşekkür etti. Ben de kendisine ''Müdürüm iki sefer basın açıklaması yaptım ancak sonuç alamadım. İnşallah iktidar olunca çözeceğiz.'' dedim. O sırada caminin müezzini arkadan gelerek hakaret içeren sözler ile kazanamayacağımızı söyledi. Ben de müezzine ''Siz devlet memurusunuz, siyaset yapamazsınız aksi takdirde şikayet ederim.'' dedim. Bunun üzerine müezzin bana ''Senin evini yakarım'' diyerek tehditler savurdu. Ben bu olayın akabinde 3-4 ay boyunca camiye gitmedim.

Dün ise vatandaşlardan caminin bakımının yapılmadığına yönelik şikayetler aldım. Ben de camiye giderekten bakımının yapılmadığı tuvalet, şadırvan gibi alanları fotoğrafladım ve sosyal medya hesabımdan, caminin bakımlarının yapılması gerektiğini ifade ederek paylaştım. Dün akşam evimin bahçesinde eşimle birlikte otururken evimin önünden geçen müezzin Osman Burnaz, el hareketleri yaparak ''Şerefsiz seninle görüşeceğiz'' şeklinde beni tehdit etti. Ben de kendisine ''Gel görüşelim'' diyerek oturduğum yerden kalktım. Sonrasında ise bana caminin paylaştığım görüntüleri ile alakalı küfür ederek ''Sen kimsin de o görüntüleri paylaşıyorsun'' dedi. Tartışmaya devam ederken ben de müdahale etmek için bahçenin kapısını açtım. Kapıyı açtığımda eşim ayırmak için yanımıza geldiği esnada müezzin beklemediğim bir anda bana yumruk attı. Ben ise beklemediğim için yere düştüm ve ben düştükten sonra 3-4 sefer daha bana vurdu. O sırada ise komşular yetişti. Müezzin Osman Burnaz, bana hala ''Seni öldürücem'' şeklinde tehditler savurmaya devam etti. Olay sonrasında polisi aradım ve ekipler geldi. Hastaneye gittik ve gözümde de morluklar oluştuğu için bir süre müşahade altında kaldım. Akabinde emniyete giderek ifade verdim ve kendisinden şikayetçi oldum. Bu olay Eskişehir basınında gündem olurken bugün öğleden sonra aldığımız habere göre müezzinin görevinden uzaklaştırılmış. Evimde olan güvenlik kameralarının görüntülerini de emniyet ile paylaştık.

Daha öncesinde öğrendiğimiz bilgiye göre de Osman Burnaz isimli müezzin, Ankara'da görev yaptığı dönemde gazeteci bir kadına tacevüz girişiminde bulunmuş, ağır cezada yagılanmış ve görevden uzaklaştırılmış. Ancak anlayamadığımız bir şekilde görevine geri döndürülmüş.''  
'Müezzin Hangi Söylemlerden, Kimlerden Cesaret Alıyor?'






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