Samanyolu Haber /Gündem / Belediye ucuz ekmek üretim rekoru kırıyor: Halk mecbur! /06 Aralık 2020 11:38

Belediye ucuz ekmek üretim rekoru kırıyor: Halk mecbur!

İstanbul'da zorlaşan hayat şartları vatandaşları fiyatı 1 lira olan halk ekmeğe yönlendiriyor. Yıllardır günlük 800-900 bin bandında üretim yapan Halk Ekmek, talep çok olunca üretimi 1 milyon 250 bine çıkardı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yıllardır günlük 800-900 bin bandında üretim yapan Halk Ekmek, talep çok olunca üretimi 1 milyon 250 bine çıkardıklarını açıkladı.

Halk Ekmek’in günlük çıkardığı ekmek miktarını arttırmasını sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Halk Ekmek yıllardır günlük 800-900 bin adet ekmek üretiyordu. Zorlaşan hayat şartları Halk Ekmek’e olan ilgiyi artırınca günlük 1 milyon 250 bin ekmek üretmeye başladık. İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara gıda ürünleri ulaştırmak amacıyla şehrin farklı yerlerinde Halk Market açmaya başladı. Bu marketlerin bütün ilçelere yayılması planlanıyor.

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