FLAŞ... Türkiye'nin tedarikçisi, Çin aşısını üreten şirket önceki onaylarını rüşvetle almış

Türkiye'nin de 50 milyon doz sipariş ettiği koronavirüs aşısını üreten Çinli Sinovac firmasının geçmişte pek çok rüşvet olayına karıştığı ortaya çıktı.





Washington Post'un haberine göre şirket, gelişmekte olan ülkeler statüsündeki Türkiye, Brezilya, Endonezya gibi ülkelere korona aşısını satmaya hazırlanıyor. Hatta satışlar için ön protokoller imzalandı bile. ABD ve Almanya’da geliştirilen aşıların aksine ev buzdolaplarının sağladığı soğutma koşullarında saklanabilen aşı, Türkiye gibi ülkeler için tercih sebebi oldu.





TÜRKİYE'DEN 50 MİLYON DOZ SİPARİŞ





Sinovac, geliştirdiği bu aşıya Coronavac adını verdi. Türkiye’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavac için Türkiye’nin Çin ile 50 milyon dozluk bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Ancak Coronavac aşısını geliştiren Sinovac Biotech şirketinin üzerinde ise kara bulutlar dolaşıyor.





BİRÇOK DEFA RÜŞVET VERMİŞLER





Washington Post, mahkeme kayıtlarına dayanarak, Sinovac Biotech’in CEO’sunun Çin’in ilaç düzenleme ve onaylama kurumuna geçmişteki aşı onayları için birçok kez rüşvet verdiğini yazdı.





Sinovac şirketi, dosyalarda, savcılarla işbirliği yaptığını ve suçlanmadığını söyleyerek CEO’sunun dahil olduğu rüşvet davasını kabul etmişti.





RÜŞVET SUÇLAMALARINI KABUL ETTİLER





Mahkeme kararlarına göre, 2015-2018 yılları arasında Çin mahkemelerinde en az 20 yetkili ve hastane çalışanı Sinovac çalışanlarından rüşvet aldığını itiraf etti. Yang soyadlı bir Sinovac satış görevlisi, 2017’de güneydeki Guangdong eyaletinde, “Aşı endüstrisinde, aşılarımızı kullanmaya teşvik etmek için genellikle sorumlu kişiye bir komisyon veririz” demişti.





Yang, 2011’den 2015’e kadar 5 bin 351 doz Hepatit A aşısı satın alan hastanenin çalışanlarından birine ödül olarak “her zamanki nakit zarflarla” 2 bin 441 dolar komisyon verdiğini itiraf etti.





ETKİNLİK VERİLERİ DE YAYINLANMADI





Sinovac henüz etkinlik verilerini yayımlamadı, bu da geliştirdiği aşının koruma düzeyini belirsizleştiriyor. Rakip Moderna ve Pfizer aşılarının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu kesinleşmişti.