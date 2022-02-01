TAHA AKYOK: "BELLİ Kİ ÖNCEDEN TEDARİK EDİLMİŞTİ"





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki bir açılışta mikrofonu verdiği 11 yaşındaki çocuğun, “Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcam karşısında kim? O adam hain” sözlerini kullanması hakkında tepkiler dinmedi.Çocuğun siyaset amaçlı istismarı, kin ve nefret söylemierine alet edilmesi Türkiye'de infial yarattı.Karar yazarı Taha Akyol da gelişmeleri köşesinde değerlendiren ve tepki gösteren isimlerden oldu.Taha Akyol, "Trabzon’da Erdoğan'ın konuşması sırasında kürsüye gelen küçük bir çocuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "hain" dedi. İktidar partisine oy istedi. Cumhurbaşkanı ve siyasi ekibi çocuğun bu sözlerini tebessümle izlediler." ifadelerini kullandı.Taha Akyol, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için alınan önlemeleri de yazısında şu sözlerle hatırlattı: "Belli ki çocuk önceden ‘tedarik’ edilmişti; öyle olmasa Cumhurbaşkanı’nın yanına çıkabilir miydi?.. Belli ki çocuğun ne söyleyeceği de ‘tedarik’ edilmişti; öyle olmasa eline mikrofon verilir miydi?" değerlendirmesinde bulundu.Taha Akyol durumun vehametine "O yaşlardaki bir çocuğun masumiyeti, telkinlere açık olması ve hele de hükümlü babasının “kurtarılması” için küçücük kalbindeki dayanılmaz arzu… Siyasette kullanmak ne kadar vahim, değil mi? Yaşadıklarımla ve okuduklarımla söylüyorum, böylesi hiç olmamıştı." ifadeleriyle dikkat çekti.