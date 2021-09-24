Samanyolu Haber /Politika / "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim" /24 Eylül 2021 22:28

"Ben cumhurbaşkanı adayı değilim"

Gelecek seçimler ve adaylık konusunda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakanlığa adayım." ifadelerini kullandı.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım

Halk TV'de Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayan Akşener'in açıklamaları şöyle: 

"İş birliği içinde rekabet diye bir kavram tanımlarım. Ondan sonra rakip olacağız biz. Bana çeşitli sorular soruyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday profili anlatımına katılıyorum. Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakanlığa adayım"

"Cumhurbaşkanlığı makamını o seçimi almak zorundayız. Önemli olan bu. Ben kendi adıma kararımı söyledim. Bu seçimin alınması konusunda inanılmaz kararlıyım."
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