Samanyolu Haber / / "Mahkemeler emlak davalarıyla dolacak" /24 Eylül 2021 22:34

"Mahkemeler emlak davalarıyla dolacak"

Emlak sektöründe yaşanan çalkalanmayı değerlendiren Gayrimenkul uzmanı Songül Toprak Özsan, son dönemde artan ev kiraları nedeniyle ev sahiplerinin sözleşmeleri bitmeden kiracılarını çıkarıp daha pahalıya yeni kiracı bulmaya çalıştıklarına dikkat çekerek, "Bu nedenle de oluşan anlaşmazlıklar tarafları dava açmaya zorluyor. Mahkemeler, emlak davalarıyla dolacak" dedi.

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Gayrimenkul uzmanı Songül Toprak Özsan, son dönemde artan ev kiraları nedeniyle ev sahiplerinin sözleşmeleri bitmeden kiracılarını çıkarıp daha pahalıya yeni kiracı bulmaya çalıştıklarına dikkat çekerek, "Bu nedenle de oluşan anlaşmazlıklar tarafları dava açmaya zorluyor. Mahkemeler, emlak davalarıyla dolacak" dedi.

Gayrimenkul uzmanı Songül Toprak Özsan, emlak piyasasında yaşanan hareketlilik nedeniyle ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar yaşandığını belirtti.

Özsan, artan kiralar nedeniyle ev sahiplerinin sözleşmeleri bitmeden kiracılarını çıkarıp daha pahalıya yeni kiracı bulma derdine düştüğünü belirterek, "Ancak ev sahiplerinin buna hakkı yok. Bu nedenle de oluşan anlaşmazlıklar tarafları dava açmaya zorluyor. Ayrıca ev sahiplerinin 5 yıllık kiracıları için döneme göre uygun bir kira talep etme hakkı ile 10. yılın sonunda hiçbir sebep göstermeksizin tahliye davası açma hakkı var. İki durumda da ev sahipleri ile kiracılar davalık olacaklar" dedi.

Davaların şimdiden açılmaya başladığını belirten Özsan, "Birçok müşterimiz dava açmanın yolunu soruyor. Hem kiracı olarak hem de ev sahibi olarak dava açmak isteyen birçok insan var. Bu durum piyasanın gidişatı nedeniyle artacak. Mahkemeler, emlak davalarıyla dolacak. Büyük bir iş yükü demek” değerlendirmesini yaptı.

"Kontrat bitmeden çıkaramaz"

Kontrat süresi dolmadan kiracının tahliye edilemeyeceğini aktaran Özsan, şunları söyledi:

“Ev sahibi kafasına göre kiracıyı çıkaramaz. Çıkarabilmesi için kirayı ödemediği için temerrüde düşürülmesi ve sonrasında tahliye davası açılması gerekir. Kiracıya noterden ihtar gönderilip 30 gün süre de verilmek zorunda. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir. Öte yandan, evin içinde mal sahibinin izni olmadan büyük bir değişiklik yapılması, evin amacı dışında kullanılması gibi durumlar olursa kiracı tahliye edilebilir. Son olarak tadilat, tamirat ve yıkım varsa kiracı tahliye edilebilir. Kaldı ki bu durum olsa bile kiracının geri davet edilmesi gerekir. Eğer edilmiyorsa kiracıya 1 yıllık kira bedeli ile taşınma bedeli ödenir.”

10 yıl şartı var 

Özsan’ın verdiği bilgilere göre 10 yılın sonunda mal sahibinin haklı gerekçe ileri sürmesine gerek olmadan kiracısını tahliye etme hakkı bulunuyor. Bu hakkın kullanılabilmesi için de 3 ay önceden ihtarname gönderilmesi gerekiyor.

Erken fesihte tazminat 
Özsan; kiracı, evle ya da ev sahibiyle herhangi bir sorun yaşamadığı halde sözleşme bitmeden evden çıkmak istediği durumda ise izlenen yollar hakkında şunları söyledi:

"Mal sahibinin 3 ay daha kira bedelini talep etme hakkı doğar. Ancak mal sahibinin bu 3 aylık bedeli talep edebilmesi için de 3 aylık süre içerisinde yeni kiracı yerleşmemiş olması gerekir.”
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